للأشخاص الذين يحبون اكتشاف الأصوات الجديدة، هناك موقع جديد مثير للاهتمام يجمع مقاطع صوتية من كل أنحاء العالم.

ويقدم موقع "إيرث. إف إم" (Earth.fm) نفسه بأنه "مثل "سبوتيفاي" (Spotify)، ولكن للمقاطع الصوتية الطبيعية.

ويمكنك الاستماع إلى أنواع الطيور في ماليزيا أو الهند أو أصوات الغابات في غانا. وجُمعت الأصوات من مسهمين لديهم خبرة في تسجيل عالم الطبيعة في دول مختلفة، مثل البرازيل وإسبانيا والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ويتميز الموقع بأصوات من مواقع أخرى مثل المتنزهات الوطنية.

ويمكن للمستخدمين في غضون دقائق إنشاء قوائم التشغيل الخاصة بهم من الأصوات المتوفرة على "إيرث. إف إم"، من البرازيل إلى مصر.

ويشير الموقع إلى دراسات في صفحة "من نحن" (About Us) التي توضح فوائد مقاطع الصوت في إسعاد شخص ما، بما في ذلك التأثير الإيجابي لأصوات المياه وأصوات الطيور في محاربة التوتر.

وتذكر هذه الدراسة بالأدلة الفوائد الصحية لمقاطع الصوت الطبيعية، وتحدد مدى انتشار البيئات الصوتية المهدئة الموجودة في المتنزهات الوطنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتؤكد نتائج الدراسة أن الأصوات الطبيعية تحسّن الصحة، وتزيد من التأثير الإيجابي، وتقلل من التوتر والانزعاج.

يعمل الموقع أيضًا كنوع من أدوات الحفظ والأرشفة، مشيرًا إلى أن "المناظر الصوتية أصبحت نادرة مع استمرارنا نحن البشر في تدمير النظم البيئية الطبيعية التي تنتجها".

بالإضافة إلى الاستماع إلى الموسيقى التصويرية، ستُقدم أيضًا إلى المنظمات البيئية غير الربحية مثل بعضها المخصص لزراعة الأشجار واستعادة الطبيعة (قد تكون المنظمات غير الربحية محلية أو في المناطق المرتبطة بمشهد صوتي مسجل معين).

يضيف "إيرث. إف إم" أصواتا جديدة كل 3 أيام لتجربة جديدة. وإذا كنت تبحث عن لحظة من السكينة، فهذا الموقع سيذكّرك بوجود عالم جميل لا يزال على الأرض.