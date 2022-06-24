شاهد.. مقتل شخصين بحادث تحطم سيارة "نيو" الكهربائية التجريبية

قالت "نيو" (Nio) الصينية في منشور على موقع "ويبو" (Weibo) الصيني، أمس الخميس، إن سيارة اختبارية من صنع الشركة الناشئة للسيارات الكهربائية سقطت من موقف للسيارات بالطابق الثالث بمبنى في شنغهاي، مما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب تقرير موقع "سي إن بي سي" (CNBC).

وقتل اثنان من موظفي الشركة الصينية كانا يختبران السيارة في الحادث الذي وقع أول أمس.

وقالت "نيو" إنها بدأت على الفور تحقيقا في الحادث بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

ونشرت الشركة هذه التفاصيل في منشور على خدمة "ويبو" الشبيهة بتويتر في الصين، ولكنها حذفت "التغريدة" بعد دقائق فقط من نشرها.

وقالت "نيو" -بعد إجراء تحليل في الموقع- إنه يمكن التأكيد مبدئيا أن الحادث لا علاقة له بالسيارة نفسها.

وفي التغريدة الجديدة، أكدت الشركة أن الحادث كان "عرضيا" ولا علاقة له بأي مشاكل تقنية في السيارة.

ولم ترد "نيو" على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول الحادث أو سبب حذف التغريدة الأولى.

وتُظهر مقاطع الفيديو، المتداولة عبر الإنترنت، فريقا طبيا يحاول إنقاذ الراكبين في السيارة.

وقالت "نيو" إنها شكلت فريقا خاصا لمساعدة أسر المتوفين في التعامل مع التداعيات.

والعام الماضي، توفي شخص في سيارة "نيو إي إس 8" (Nio ES8) أثناء استخدام ميزات القيادة شبه المستقلة للسيارة المعروفة باسم "نافيغيت أون بايلوت" (Navigate on Pilot).