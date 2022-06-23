أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ أن خدمة "فيسبوك باي" (Facebook Pay) أصبحت رسميا "ميتا باي" (Meta Pay)، وركز في منشور له على ما تأمل الشركة بناءه في المستقبل، وهو "محفظة ميتا باي" الرقمية.

وذكر تقرير لموقع "ذا فيرج" (The Verge) أن "ميتا باي" هي في الأساس الأداة نفسها كما كانت من قبل، فقط مع العلامة التجارية "ميتا"، وأشار إلى أن الشركة تعمل على شيء يتيح للمستخدمين إدارة هوياتهم وعناصرهم وطرق الدفع أثناء شق طريقهم عبر العالم الرقمي الذي تراهن عليه "ميتا" بأنه سيكون المستقبل.

وألمحت الشركة إلى هذه الخطط من قبل، فقد ذكرت في مايو/أيار أنها كانت "تبحث عن الشكل الذي قد تبدو عليه تجربة المحفظة الواحدة" في ما يتعلق بإجراء المدفوعات وتخزين هويتك وعناصرك الرقمية.

وتركز رسالة زوكربيرغ في الغالب على كيفية تعزيز محفظة الشركة لمشروع "ميتافيرس" (metaverse) لإثبات الملكية الرقمية، وكيف يمكن استخدامه لإنشاء وشراء "ملابس رقمية وفنون ومقاطع فيديو وموسيقى وأحداث افتراضية وغير ذلك".

والميتافيرس شبكة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد تركز على تسهيل التواصل بين البشر.

ويبدو أن المحفظة التي تثبت امتلاكك للعناصر الرقمية تعمل إلى حد كبير مثل محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs). ولم يذكر منشور زوكربيرغ سلاسل الكتل (blockchain) على الإطلاق، وهي التقنية المستخدمة في تكنولوجيا المحافظ الرقمية والعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، والتي تعمل الشركة حديثا على دمجها في "إنستغرام" (Instagram) و"فيسبوك" (Facebook).

ولم تبيّن "ميتا" إذا كانت تخطط بالفعل لبناء "ميتافيرس" خاص بها باستخدام العملة المشفرة أو إذا كانت ستستلهم منها الفكرة فقط. وبالنظر إلى تاريخ "ميتا" قد يكون الخيار الأخير هو الخيار الأفضل؛ إذ لم تنجح محاولتها في صنع عملة رقمية فعلية، ويقال إنها تبحث عن عملة رقمية لا تعتمد على سلاسل الكتل.

ويقول زوكربيرغ أيضًا إن الخطة هي أن تكون محفظة ميتا قابلة للتشغيل المتبادل، فذلك يتيح لك إحضار البضائع الخاصة بك إلى "أي تجربة ميتافيرس". واعترف بأنه غير متأكد من الشكل الذي ستبدو عليه قابلية التشغيل بين الشركات.

ومن المحتمل أن تكون المحفظة التي ذكرها زوكربيرغ بعيدة المنال، بخاصة إذا كان من المفترض أن تكون قابلة للتشغيل بناء على معايير غير موجودة حتى الآن.

ومع ذلك، لم يمنع هذا الوضع الشركة من بيع العناصر الرقمية في هذه الأثناء؛ فلديها بالفعل متجر يبيع الملابس للشخصيات الرقمية.