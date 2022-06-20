أزال غوغل تطبيقا من متجر "بلاي" (Play) الخاص به، ولكن بعد تنزيله أكثر من مليون مرة، بحسب تقرير نشره موقع إكسبرس (Express).

وتبين أن التطبيق، المسمى "بيب بك كاميرا فوتو إدتير" (PIP Pic Camera Photo Editor)، يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة تماما على سرقة بيانات اعتماد "فيسبوك" بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور. وقد يسمح ذلك للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحا للتنزيل والتثبيت، لكن غوغل حظرت الآن الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطرها.

وللأسف، لن تكون هذه الأخبار جيدة لملايين الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق على أجهزتهم.

وإذا كنت من بين هؤلاء الأشخاص غير المحظوظين، فمن الجيد حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك دون تأخير.

واكتُشف هذا التهديد من قبل فريق دكتور ويب (Dr. Web)، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.

ووفقا لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك 4 تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.

وتتضمن التطبيقات: "وايلد آند إكسوتيك أنمال وال بيبر" (Wild & Exotic Animal Wallpaper) و"زودي هوروسكوب" (ZodiHoroscope) و"بيب كاميرا 2022″ (PIP Camera 2022) و"ماغنفاير فلاش لايت" (Magnifier Flashlight).

وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة غوغل، حيث لم يعد كل من "زودي هوروسكوب" و"بيب كاميرا 2022″ متاحين للتنزيل.

وكما هو الحال مع جميع التطبيقات، قبل أن تبدأ في تنزيل أي شيء على جهازك، من الجيد التحقق من الشخص الذي طوّر البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.

وغالبا ما يحذر المستخدمون الآخرون من المشكلات المتعلقة بالتطبيقات، وإذا بدأت فجأة في رؤية تقييمات لا نهاية لها بنجمة واحدة، فأنت تعلم أنك بحاجة إلى الابتعاد.

ومن الجيد أيضا استخدام "غوغل بلاي بروتيكت" (Google Play Protect) للمساعدة في الحفاظ على أمان تطبيقاتك وخصوصية بياناتك،

ويفحص "غوغل بلاي بروتيكت" تطبيقاتك وأجهزتك بحثا عن أي سلوك ضار ويقوم بإجراء فحص أمان على التطبيقات من متجر "بلاي" قبل تنزيلها. كما يفحص جهازك بحثا عن التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة من مصادر أخرى.