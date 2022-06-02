أنهى مكتب أنظمة الطائرات المسيّرة التابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اختبارات تقنية الميكرويف عالية الطاقة المسماة نظام إيبيرس (Epirus) والتي لديها القدرة على تعطيل العديد من الطائرات المسيّرة في وقت واحد، وفقًا لتقرير صادر عن موقع دفينس نيوز (Defense News) نُشر أمس الأربعاء.

وهذا ليس أول عرض يقدمه البنتاغون لهذه التكنولوجيا، فقد أجرى سابقا اختبارين العام الماضي في الربيع والخريف، وأجري الاختبار الأخير خلال أسبوع كامل من 4 إلى 22 أبريل/نيسان الماضي في قاعدة أريزونا.

وقال مايكل ديجينارو، رئيس فريق الاختبار في مكتب أنظمة الطائرات المسيّرة، خلال ندوة إعلامية في 11 مايو/أيار "ما ركزنا عليه بشكل أساسي في ذلك الأسبوع الأول لسلاح الميكرويف عالي الطاقة هو مدى جودة استجابة السلاح وسرعته في اقتناص الهدف".

وأضاف "كنا نبحث في المدى للاشتباك مع الأهداف التي كانت واردة ومقدار الوقت الذي يستغرقه إما لردع أو هزيمة الهدف".

وأكد ديجينارو أن نظام إيبيرس أثبت نجاحه في الأنشطة المعد لها، وأنه "كان قادرًا على هزيمة الأهداف في النطاق الذي يرتبط عادةً بما هو موجود حاليًا في المجال، ولديه الإمكانية بأن يكون أكثر فاعلية قليلاً في المجال مستقبلا".

وقام البنتاغون أيضًا بتقييم التقنيات التي يمكن أن تواجه أنظمة الطائرات المسيّرة الصغيرة، بالاختيار من إجمالي 25 ورقة بحث مقدمة لهذه العملية.

وكانت الشركات الخمس المختارة هي "أندورل إندستريس" (Anduril Industries) و"بلاك سيغ" (Black Sage) و"سي إيه سي آي" (CACI) و"رافال سيستيمز غلوبال سوستينمينت" (Rafael Systems Global Sustainment) و"إس إيه آي سي" (SAIC).

وقال ديجينارو "كان لدينا 5 مشاريع معقدة للغاية هناك.. جلب كل منها مجموعة من الإستراتيجيات المختلفة للاكتشاف والتعرف والتعقب وهزيمة الطائرات المسيرة الصغيرة، وقمنا باختبار كل من هذه الإستراتيجيات على حدة ثم كنظام".