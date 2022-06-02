يبدو أن السيارات الكهربائية هي مستقبل القيادة التي تزداد أهمية أكثر فأكثر مع فشلنا في معركة تغير المناخ، ويتمتع هذا النوع بأداء عالٍ. كما أنها صديقة للبيئة، ولكن لا يزال لديها مشكلة رئيسية واحدة وهي المدى الذي يمكن أن تقطعه.

فالسيارات الكهربائية لها نطاق محدود، ولا يوجد حتى الآن عدد كافٍ من محطات الشحن على مستوى العالم.

وفترات الشحن مشكلة أخرى تتعلق بالمركبات الكهربائية، حيث يتراوح متوسط ​​وقت شحن السيارات الكهربائية بين 7 و12 ساعة.

ويشكل وقت الشحن الطويل والمدى المحدود للسيارات الكهربائية ضغطًا على السائق، حيث يبلغ مدى السيارات الكهربائية عادةً 300 ميل (480 كلم).

لكن هناك بعض السيارات الكهربائية ذات مدى كبير. وقد قمنا بإدراج السيارات الكهربائية التي تعد بقطع أطول مدى بشحنة واحدة.

7- "تسلا واي" (Tesla Y)

هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم تعمل بمحرك مزدوج ودفع رباعي بمدى يصل إلى 330 ميل (531 كلم). ورغم أن تسلا رفعت سعر الطراز واي، فإن هذا لم يكن له تأثير يذكر على المشترين، حيث مازال الطلب عليها عاليا بحيث تم دفع شحنات الطراز "واي" للطلبات الجديدة مؤخرًا إلى إطار زمني بين يناير/كانون الثاني 2023 وأبريل/نيسان 2023.

6- "تسلا إكس" (Tesla X)

يبلغ مدى "تسلا إكس" ذات المحركين 348 ميلاً (560 كلم) وتتسع لـ 7 أشخاص. تبلغ سرعتها 60 ميلاً في الساعة (100 كلم/ساعة) في 3.8 ثوان، وسرعة قصوى تبلغ 155 ميلاً في الساعة (250 كلم/ساعة).

5- "تسلا 3" ذات الدفع الرباعي (4×4 Tesla 3)

شهد إنتاج الطراز "3" ذي الدفع الرباعي من تسلا جدلا مع وكالة حماية البيئة (EPA) حيث يقدر مداها بـ 358 ميلاً (576 كلم) في حين أن الطراز الأساسي يتراوح بين 263 و272 ميلاً (423 و437 كلم) وذلك بفضل المحرك القوي لتسلا سوبر تشارغر (Tesla Supercharger).

4- "بي إم دبليو إكس آي درايف" 50 سبورت (BMW xi Drive 50 Sport)

هي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرائدة من "بي إم دبليو" وتتميز بمدى يصل إلى 380 ميلاً (611 كلم) في أفضل إصدار لـ "إكس آي درايف 50". وتسمح تقنية الشحن السريع من "بي إم دبليو" للسيارة بالحصول على زيادة إضافية بنسبة 10-80% في حوالي نصف ساعة.

3- "تسلا إس" (Tesla S)

احتل طراز إس من تسلا المركز الثالث بالقائمة بمدى 402 ميل (646 كلم). ولكن للوصول لهذا النطاق، يتعين على السائقين الانتباه إلى عدادات السرعة الخاصة بهم، حيث يجب ألا تتجاوز 70 ميلاً في الساعة (112 كلم/ساعة) وكذلك استخدام العجلات الهوائية ذات الإطارات منخفضة المقاومة.

2 – مرسيدس (Mercedes EQS)

تتمتع شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس" بمدى مثير يبلغ 441 ميلاً (679 كلم) بشحنة واحدة، وفقًا لنتائج اختبار النطاق، في طراز "إيه كيو إس" ويبلغ المدى أكثر من 450 ميلا. وتتميز السيارة ببطارية ليثيوم أيون بقوة 107.8 كيلو واط في الساعة.

1- "لوسيد آير دريم" (Lucid Air Dream)

المركز الأول بالقائمة يذهب إلى إصدار "لوسيد آير دريم" بمدى مذهل يبلغ 520 ميلاً (837 كلم) مما يجعلها السيارة الكهربائية الأطول مدى بحسب تصنيف وكالة حماية البيئة (EPA) على الإطلاق.

وتتميز "آير" ببطارية قوة 113 كيلو واط في الساعة، بالإضافة إلى التصميم الديناميكي الهوائي الأنيق الذي يعمل على تعزيز نطاق السيارة بشكل كبير.