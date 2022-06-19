عرض "واتساب" (WhatsApp) العديد من الميزات الجديدة في الأسبوع الماضي، بما في ذلك القدرة على كتم صوت الأشخاص في أثناء المكالمات الجماعية، عبر "أندرويد سنترال" (Android Central)، وفق تقرير لموقع "ذا فيرج" (The Verge).

وتبدو هذه الميزة مفيدة ليس فقط لكتم صوت الأشخاص الذين ينسون القيام بذلك بأنفسهم، ولكن أيضا إذا كنت بنفس الغرفة مع شخص موجود في المكالمة ولا تريد سماع صدى لما يقوله.

وبينما تسمح بعض تطبيقات المؤتمرات -مثل "زوم" (Zoom) و"مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)- للمضيفين بكتم صوت جميع المشاركين (أو مشاركين محددين)، فإنها لا توفر عادة طريقة للمستخدمين الفرديين لكتم صوت من يريدون في أثناء المكالمة.

وتقدم هذه الميزة مستوى جديدا من التحكم الذي من المحتمل أن يكون أفضل لحماية الاجتماعات من الفوضى في حال كان الاجتماع يشمل ما يصل إلى 8 أشخاص كحد أقصى في مكالمات الفيديو، أو ما يصل إلى 32 في المكالمات الصوتية.

وبالإضافة إلى ميزة كتم الصوت الجديدة؛ يتيح لك واتساب الآن إرسال رسائل إلى أشخاص معينين في أثناء إجراء مكالمة جماعية، وذلك إذا كنت تريد تدوين ملاحظة إلى شخص ما في أثناء اجتماع أو إطلاق مزحة قد تظهر للمجموعة بأكملها. ويقوم واتساب أيضا بعرض لافتة جديدة لتنبيهك عندما ينضم شخص جديد إلى مكالمة بعد أن بدأتْ بالفعل.

كيفية إجراء مكالمات جماعية على واتساب

وتعمل خدمة المراسلة على إنشاء أكثر من مجرد ميزة الاتصال الجماعي الخاصة بها. فيوم الجمعة الماضي، أعلن واتساب أنه يمكنك الآن اختيار جهات الاتصال التي يمكنها رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور لك والتي تظهر عندما كنت نشطا على النظام.

ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على ملفك الشخصي بعيدا عن جهات الاتصال المهنية، أو أي شخص لا ترغب في وصوله إلى هذه المعلومات.

وفي العام الماضي، بدأ واتساب في إخفاء حالة آخر ظهور للمستخدمين عن الغرباء بشكل افتراضي بسبب مخاوف من الآثار المحتملة لهذه الميزة على الخصوصية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عرض واتساب أخيرا قدرة مستخدمي "أندرويد" (Android) على نقل سجلات الدردشة الخاصة بهم إلى "آيفون" (iPhone) بعد أن بدأت الشركة في البداية بالسماح للمستخدمين بنقل بيانات محادثتهم في الاتجاه المعاكس (من آيفون إلى أندرويد) العام الماضي.