يمكن للمتطفلين عبر الإنترنت الوصول غير المصرّح به بسهولة إلى جهاز توجيه الإنترنت، مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا عليك، وكل ما يحتاجون إليه للوصول إلى شبكة "واي فاي" (WiFi) هو بيانات اعتماد شبكتك، والتي يمكن أن يسرقوها بعدة طرق دون أي صعوبة.

فإذا كنت تشك في أن شخصا ما يسرق منك "الواي فاي"، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها اكتشاف ذلك.

علامات تدل على السرقة

في كثير من الأحيان، يمكن أن يتسبب استخدام مزيد من الأشخاص جهاز توجيه الإنترنت في حدوث مشكلات في الأداء، مما يعني حدوث تباطؤ مفاجئ في سرعات الإنترنت، ويجعل البث أو تنزيل البيانات يستغرق وقتا أطول من المعتاد.

بالإضافة إلى ذلك، قد تجد أنك تفقد اتصالك باستمرار نتيجة لتوقف الجهاز بشكل متكرر. وهذه نتيجة أخرى لوجود الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك في وقت واحد، على الرغم من أنه يمكن حدوث هذا بسبب عوامل أخرى أيضا.

كيف تتحقق من وجود متسللين؟

لفحص شبكتك بحثا عن المتطفلين على الإنترنت، من المحتمل أن يكون أفضل رهان هو تطبيق "واي فاي ديتكتيف" (WiFi Detective).

وهناك أيضا الكثير من التطبيقات المتاحة لأجهزة "آي أو إس" (iOS) و"أندرويد" (Android)، لكن من الخيارات الموثوقة تطبيق "واي فاي غارد" (WiFi Guard).

وبمجرد تنزيل التطبيق، سيقوم بفحص جهاز التوجيه ويظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المتصلة به، ويمكنك تصفح تلك القائمة بحثا عن الأجهزة التي لا تعرفها.

ضع في اعتبارك أنه بالرغم من أن العديد من الأجهزة لها أسماء يمكن التعرف عليها، مثل هاتفك الذكي، فإنك ستجد أجهزة أخرى توصف كل منها بأنه "جهاز غير معروف"، وقد يجعل ذلك من الصعب معرفة ما إن كان لديك دخيل على شبكتك أم لا.

وهناك طريقة أخرى للتحقق مما هو موجود على شبكتك، وهي عبر تطبيق جهاز التوجيه نفسه، أو عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم في متصفح الويب.

وتعد هذه الطريقة أكثر تعقيدا في الاستخدام، لكنها تتيح أيضا فحص جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه.

كيف تمنع شبكات "واي فاي"

إذا كنت متأكدا من أن شخصا ما يستخدم شبكتك "للواي فاي" دون إذنك، فهناك طريقة سهلة لإيقاف لحجبه، إذ ما عليك سوى تغيير كلمة مرور جهاز التوجيه الخاص بك، وبالتي سيتم تسجيل خروجهم من شبكتك.

يمكنك القيام بذلك من صفحة لوحة التحكم على جهاز التوجيه، ويوصي الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية يصعب تخمينها لردع المتسللين.

ومن المهم أن تستخدم كلمة مرور لا تستخدمها في أي خدمة أخرى، للحفاظ على جهاز التوجيه آمنا قدر الإمكان.