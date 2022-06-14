هل أنت المتحكم في هاتفك أم هو الذي يتحكم فيك؟ قد يصعب في بعض الأحيان معرفة ذلك؛ فتارة تستخدم هاتفك للتواصل مع أحبائك أو الحديث عن برنامجك المفضل، وتارة أخرى تجد نفسك عالقا في تصفح مقاطع الفيديو على "تيك توك" (TikTok)، أو مشغولا بالإجابة على إشعارات البريد الإلكتروني وغير قادر على التركيز على أي شيء آخر.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، تستعرض الكاتبة بيكا كادي قائمة بأهم الطرق التي يمكن اتباعها للتحكم في هاتفك الذكي وتحديد وقت الشاشة.

وذكرت الكاتبة أن كثيرا من الناس يبذلون جهدا لمقاومة إدمانهم على الهواتف الذكية والابتعاد عنها، ووجدت دراسة استقصائية -نشرتها شركة "غلوبال ويب إندكس" للأبحاث عام 2021- أن الأشخاص من جميع الشرائح العمرية يقللون الوقت الذي يقضونه على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الأصغر سنًا.

وقال 25% من المشاركين من الجيل "زد" (مواليد منتصف عقد التسعينيات إلى نهاية عقد الألفين) و23% من جيل الألفية إنهم يرون أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تساعدهم في إدارة صحتهم العقلية. وحسب ما تشير إليه الدراسات الحديثة، فإن جودة الوقت الذي تقضيه على التكنولوجيا تعتمد على طريقة استخدامها.

فلن تكون مقارنة حياتك بالآخرين مفيدة لسعادتك كما تفعل على فيسبوك (Facebook)، على عكس استخدام تويتر (Twitter) في نشاط للحصول على الدعم الاجتماعي.

وبدلا من وضع أهداف غير مستدامة أو محاولة "التخلص من السموم الرقمية"، يمكنك إجراء بعض التغييرات في إعدادات التطبيقات لتقليل وقت الشاشة.

1. إلغاء متابعة الأشخاص والمواضيع على تويتر

يمكنك تحسين تجربتك على تويتر من خلال إلغاء متابعة أي حساب أو موضوع تفضل عدم رؤيته، مثل النصائح الغذائية أو عروض الجمعة السوداء أو عروض الأفلام.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية وإلغاؤها متى أردت. وكل ما عليك فعله هو النقر على النقاط الثلاث في الحساب الشخصي والضغط على زر "كتم"، وعندها لن تظهر لك تغريداتهم.

ويمكنك فعل الشيء نفسه مع الكلمات والعبارات وعناوين الأفلام أو أي شيء آخر، من خلال التوجه إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية والسلامة" ثم النقر على خاصية "كتم وحظر"، وبعد ذلك الضغط على علامة "+" وإضافة ما تريد.

2. تعطيل إيصالات القراءة على واتساب (Whatsapp)

إرسال رسالة لأحدهم وقراءة المتلقي لها دون رد يعد مصدرا كبيرا للتوتر بالنسبة لكثيرين، وينطبق الأمر نفسه على تلقي الرسائل والشعور بأنه يتعين عليك إيقاف كل ما تفعله والرد بسرعة.

يمكن أن يؤدي تعطيل إيصالات القراءة إلى تقليل هذه الضغوط، وما عليك سوى الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم النقر على "الحساب"، ثم اختر "الخصوصية"، وقم بإيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

3. تحييد آخر الأخبار على فيسبوك

إذا لم تتمكن من التوقف عن تصفح فيسبوك فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو حذف التطبيق من هاتفك والاكتفاء بتصفحه على الحاسوب.

على هذا النحو، يمكنك تقليل التدفق الهائل من التغريدات العشوائية والأخبار السياسية غير الملائمة عن طريق "إضافات المتصفح" (browser extension) مثل إضافة "إيقاف بث الأخبار" لمتصفح "غوغل كروم"، الذي يخفي موجز الأخبار ويعرض اقتباسات ملهمة بدل ذلك.

4. إخفاء عدد الإعجابات على إنستغرام (Instagram)

قد لا تكون مهتما بعدد "الإعجابات" التي تحظى بها منشوراتك على إنستغرام، ولكن قد يكون ذلك مصدر قلق بالنسبة لشخص آخر. من أجل التخلص من هذا الإزعاج ما عليك سوى إزالة عدد الإعجابات عن طريق الضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا للمنشور والنقر على "إخفاء عدد الإعجابات".

5. إزالة مقاطع الفيديو المتصلة على يوتيوب (YouTube)

احذف تطبيق يوتيوب من هاتفك، واكتف بمشاهدته على حاسوبك. ويمكنك اعتماد "إضافة متصفح" لمنحك مزيدًا من التحكم في تطبيق يوتيوب. فعلى سبيل المثال، بعد "تحديثات يوتيوب" وإضافته على متصفح "غوغل كروم" أصبح يحتوي على مجموعة من الميزات لتحسين تجربة المستخدم، وأفضل ميزة هي إخفاء "مقاطع الفيديو المتصلة" التي تظهر على الجانب.

6. تحديد الوقت الذي تقضيه في تصفح تيك توك

يمكنك التحكم في وقت مشاهدة مقاطع الفيديو على تطبيق "تيك توك" عن طريق تحديد حيز زمني. وما عليك سوى دخول "الإعدادات" والنقر على "الرفاهية الرقمية" ثم "إدارة وقت الشاشة" لتحديد مدة زمنية من بين 40 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة في اليوم. وعندما تنتهي هذه الفترة المحددة ستحتاج إلى إدخال رمز عبور لمواصلة استخدام "تيك توك".

7. التحكم في الإخطارات

يتم تفعيل الإخطارات تلقائيا في معظم التطبيقات، وإذا كنت لا ترغب في الاطلاع عليها جميعا يمكنك تحديد نوع الإخطارات التي ترغب في رؤيتها. ومن المثير للاهتمام أن دراسة نُشرت عام 2021 وجدت أن 89% من اضطرابات الهاتف ناتجة عن الحاجة إلى التحقق وليس الإخطارات، ولكن التحكم في الإشعارات يمكن أن يساعدك في التعامل مع عادة التحقق من الهاتف.

8. التحقق من رسائل البريد الإلكتروني مرتين في اليوم

توصي الكاتبة بضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكتروني مرة واحدة فقط أو مرتين في اليوم. ويُذكر أن تيم فيريس (مؤلف كتاب "اعمل 4 ساعات في الأسبوع) قدم هذه النصيحة المتعلقة بالإنتاجية منذ فترة طويلة.

وكل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وضبط منبه لتذكيرك بالتحقق منه. ويمكنك أيضا جدولة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنشاء رد تلقائي يشرح للمرسلين طريقة عمل بريدك الإلكتروني حتى لا يتوقعوا ردّا فوريًا.

9. إلغاء متابعة الأشخاص المزعجين على منصة "لينكد إن"

تتيح لك ميزة مفيدة على منصة "لينكد إن" (Linked in) إلغاء متابعة شخص ما حتى لا ترى تحديثاته. وتعد ميزة إلغاء المتابعة أفضل من إلغاء الصداقة، وهو خيار جيد في التعامل مع الزملاء الذين لا تريد الإساءة إليهم، لأنهم لن يعرفوا أنك ألغيت متابعتهم.

10. اجعل نفسك غير متاح على تطبيق "ماسنجر"

يمكنك التخلص من النقطة الخضراء التي تظهر بجانب اسمك في "ماسنجر" (Messenger)، والتي تُظهر للجميع أنك على اتصال بالشبكة. وكل ما عليك فعله هو فتح تطبيق "ماسنجر"، والضغط على حسابك، والنقر على "الحالة النشطة" ثم إيقاف هذا الخيار.