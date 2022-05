أفادت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) بأن ما يصل 150 ألف أوكراني يتصلون بالإنترنت يوميًا بفضل خدمات الإنترنت "ستارلينك" (Starlink) التي تقدمها "سبايس إكس" (SpaceX). ويعتمد الرقم على بيانات تقريبية شاركها الوزير الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف في تغريدة.

وكان فيدوروف قد تواصل مع إيلون ماسك عبر تويتر بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية، طالبًا مساعدته لبدء خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة. استغرق الأمر من ماسك وسبايس إكس حوالي 10 ساعات للاستجابة وتفعيل خدمات الإنترنت في المنطقة، حيث لم تكن قد بدأت عملياتها التجارية بعد.

Rough data on Starlink's usage: around 150K active users per day. This is crucial support for Ukraine's infrastructure and restoring the destroyed territories. Ukraine will stay connected no matter what. pic.twitter.com/XWjyxPQJyX

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 2, 2022