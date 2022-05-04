أفادت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) بأن ما يصل 150 ألف أوكراني يتصلون بالإنترنت يوميًا بفضل خدمات الإنترنت "ستارلينك" (Starlink) التي تقدمها "سبايس إكس" (SpaceX). ويعتمد الرقم على بيانات تقريبية شاركها الوزير الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف في تغريدة.

وكان فيدوروف قد تواصل مع إيلون ماسك عبر تويتر بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية، طالبًا مساعدته لبدء خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة. استغرق الأمر من ماسك وسبايس إكس حوالي 10 ساعات للاستجابة وتفعيل خدمات الإنترنت في المنطقة، حيث لم تكن قد بدأت عملياتها التجارية بعد.

Rough data on Starlink's usage: around 150K active users per day. This is crucial support for Ukraine's infrastructure and restoring the destroyed territories. Ukraine will stay connected no matter what. pic.twitter.com/XWjyxPQJyX — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 2, 2022

كيف حصلت أوكرانيا على محطات ستارلينك الطرفية؟

بينما كان لدى سبايس إكس الأقمار الصناعية لتقديم الخدمة، اشترى عدد محدود فقط من الأشخاص الأجهزة اللازمة على الأرض (محطات الطبق) اللازمة للاتصال بهذه الأقمار الصناعية. ونظرًا لكون كابلات الإنترنت هدفًا للهجمات، كانت أوكرانيا في حاجة ماسة إلى محطات ستارلينك الطرفية، وتدفقت المساعدة من جميع الجهات.

طوال فترة النزاع، لم تساعد المحطات الأوكرانية على البقاء على اتصال بالعالم فحسب، بل ساعدت أيضًا المرضى في المستشفيات على تلقي الرعاية المستمرة.

وفقًا للتقرير، هناك أكثر من 10 آلاف محطة من محطات ستارلينك تعمل الآن في أوكرانيا. من بين هؤلاء، اشترت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) 1333 محطة، في حين تم توفير 5 آلاف محطة من قبل مختلف أصحاب المصلحة، حسبما ذكرت الوكالة لشبكة "سي إن بي سي".

محطة تخدم عشرات العملاء

وفقًا لتقرير سبايس إكس الأخير، تضم خدمة ستارلينك الخاصة بها حوالي 250 ألف مشترك على مستوى العالم، بما في ذلك العملاء الأفراد والمؤسسات.

لذلك، قد تعطي الأرقام الواردة من أوكرانيا انطباعًا بأن معظم مستخدمي الخدمة موجودون في أوكرانيا وحدها، بالنظر إلى أن خدمات ستارلينك في أوكرانيا مجانية حاليًا، فقد تظهر شكوك حول تغطية الخدمة وقدرتها الاقتصادية على المدى الطويل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا يختلف عن عدد المشتركين. يتم تزويد محطة أطباق ستارلينك أيضًا بجهاز توجيه لاسلكي يسمح لعدة مستخدمين بالاتصال بالإنترنت.

يقترح مستخدمو ستارلينك أنه يمكن ربط ما يبلغ 128 جهازًا بكل جهاز توجيه، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يحدث بالفعل في أوكرانيا، فإنه يعطينا فكرة عادلة عن كيفية اتصال 150 ألف مستخدم يوميًا بالإنترنت باستخدام خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.