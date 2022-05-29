أعلنت شركة غوغل (Google) عن بدء اختبار ميزة جديدة لمتصفح كروم (Chrome) قد تعجب الكثيرين من مستخدمي الإنترنت.

وتعمل غوغل على دمج أدوات البحث المرئية المعروفة باسم "غوغل لينس" (Google Lens) بشكل أفضل في متصفحها لتمكين أنواع جديدة من عمليات البحث التي يمكنها تحديد ما تراه، وليس البحث فقط عن الأشياء التي تكتبها.

وتطرح غوغل طريقة جديدة لاستخدام "غوغل لينس" على سطح المكتب. فبدلاً من فتح علامة تبويب جديدة لإجراء بحث، ستتمكن من استخدام لينس في نفس الصفحة في متصفح كروم للقيام بأشياء متعددة مثل ترجمة نص الصورة أو تحديد كائن في صورة أو الحصول على المصدر الأصلي من صورة.

وعرضت غوغل في السابق، إمكانات لينس في البحث عن الصور على الأجهزة المحمولة.

وفي شهر أبريل/نيسان من هذا العام، طرحت غوغل أيضًا إمكانات البحث المتعددة التي تدعمها لينس على الهاتف المحمول مما يسمح للمستخدمين بالبحث مع كل من النص والصور معًا، في إشارة إلى خطط الشركة الأوسع للاستثمار في تقنية لينس لجعل عمليات البحث تبدو طبيعية أكثر.

سيسمح تحديث اليوم لمستخدمي متصفح كروم على سطح المكتب بالنقر بزر الماوس الأيمن على أي صورة على صفحة ويب، ثم الانتقال إلى خيار القائمة الجديد "البحث عن صورة باستخدام غوغل لينس". وهذه هي القائمة نفسها حيث يمكنك اليوم حفظ الصورة أو نسخها أو فتحها في علامة تبويب جديدة.

وسيؤدي هذا إلى فتح مجموعة من نتائج البحث في لوحة جديدة على جانب صفحة الويب تحتوي على مزيد من المعلومات حول الصورة.

ويمكنك بعد ذلك اختيار النقر فوق زر للعثور على مصدر الصورة، مما يتيح لك رؤية صفحات الويب الأخرى التي تتضمن نفس الصورة.

كما يمكنك أيضًا ترجمة نص في الصورة أو استخدام لينس لمساعدتك في تحديد ما هو موجود في الصورة.