كشفت شركة مايكروسوفت (Microsoft) عن ميزة جديدة سيحظى بها نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 (windows 11) طالما انتظرها المستخدمون.

وسيتمكن المستخدمون قريبًا من استعادة التطبيقات التي كانت موجودة على جهازهم القديم الذي يعمل على ويندوز 11، حسب ما نشره موقع تومز غايد (toms guide).

وهذه الميزة التي تشتد الحاجة إليها الغائبة عن ويندوز لسنوات حتى الآن ستتيح للمستخدمين استعادة التطبيقات المثبتة مسبقًا من "مايكروسوفت ستور" إلى جهاز ويندوز جديد.

في الوقت الحالي، لا يمتلك "مايكروسوفت ستور" طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقات، مما يجبر المستخدمين على تثبيت التطبيقات يدويًا من مكتبتهم، لكن مايكروسوفت تقول إنها تخطط لاختبار الميزة قريبًا في قناة داخلية خاصة بها.

وستكون القدرة على استعادة التطبيقات مفيدة للأشخاص الذين يبدلون أجهزة الحاسوب كثيرًا أو للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة متعددة، وسيجنب ذلك المستخدمين الاضطرار إلى الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث أو تنزيل تطبيقاتهم مرة أخرى.

وقال جورجيو ساردو من مايكروسوفت إن ميزة استعادة التطبيقات "ستجعل من السهل على العملاء الانتقال إلى أجهزة الحاسوب الجديدة الخاصة بهم بسرعة وسلاسة". ويضيف أيضًا أن الميزة "ستساعد المطورين على الاحتفاظ بعملائهم من دون الحاجة إلى تذكيرهم بإعادة تنزيل تطبيقاتهم".

في قسم المكتبة في "مايكروسوفت ستور" سيتمكن المستخدمون من معرفة التطبيقات المثبتة على أجهزتهم الحالية أو الأجهزة الأخرى وأي التطبيقات تم إلغاء تثبيتها تمامًا.

ومن قسم المكتبة، يمكن للمستخدمين النقر فوق التطبيقات التي يريدونها ثم النقر فوق "استعادة" لإعادتها مرة أخرى.

ويوضح المنشور أيضًا تفاصيل الميزات الأخرى التي سيتم تقديمها إلى ويندوز 11 في المستقبل، بما في ذلك كيف يمكن للمستخدمين اكتشاف التطبيقات في "ويندوز سيرش" وتنزيلها مباشرة من هناك.

وتساعد "مايكروسوفت ستور" المطورين على ملاحظة تطبيقاتهم.

وشهد متجر مايكروسوفت العديد من أفضل التطبيقات على أرففه الافتراضية منذ ظهوره العام الماضي.

فهناك تطبيقات مفيدة مثل فاير فوكس (Firefox) وكانفا (Canva) وأدوبي إكسبريس (Adobe Express) وأدوبي أكروبات ريدر (Adobe Acrobat Reader) وزوم (Zoom)، لكن لا تزال بعض التطبيقات الرئيسية مفقودة.

وأعلنت مايكروسوفت أنها ستزيل قائمة الانتظار لتطبيقات "ون 32" (win32) مما يفتح المتجر لجميع المطورين.

ومع إضافة المزيد من التطبيقات إلى متجر مايكروسوفت كل يوم، تصبح ميزة استعادة التطبيقات أكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين.

وتصدر مايكروسوفت تحديثات منتظمة إلى حد ما لنظام التشغيل ويندوز 11، حيث تتطلع إلى تعزيز نظام التشغيل.

وفي الآونة الأخيرة، اختبر ويندوز 11 تغييرًا رئيسيًا على سطح المكتب الخاص به باستخدام شريط بحث اختياري على الويب.

والآن هناك أخبار تفيد بأن مايكروسوفت ستضيف أدوات دعم ويندوز 11 لجهات خارجية في وقت لاحق هذا العام.