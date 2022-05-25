ما لم تكن من محبي الدراجات الكهربائية، فمن المحتمل أنك لم تسمع عن دراجات "إلييك" (ELEEK) و"ديلفاست" (Delfast). لكن هاتين الشركتين حاليا تحدثان فرقًا في حرب أوكرانيا عن طريق تزويد الجنود الأوكرانيين بدراجات كهربائية يمكنهم استخدامها لتدمير الدبابات الروسية.

تجهيز القوات المسلحة بدراجات كهربائية

انتشرت الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعدما كتب فاديم إجناتوف نائب رئيس الجمعية الأوكرانية للمشاركين في سوق المركبات الكهربائية -في منشور على "فيسبوك" (Facebook)- عن وصول دراجات من شركة إلييك إلى القوات المسلحة في البلاد.

وقال المسؤول التنفيذي "الدفعة التالية من ’بانديرا بايكس‘ (Banderabikes) الكهربائية من إلييك ستحتل الصدارة" وأضاف أنه "أُخذ في الاعتبار جميع رغبات مقاتلينا التي تم رصدها في أثناء الاستخدام القتالي للوحدات الأولى. والأهم من ذلك، تمت إضافة ميزة مهمة للغاية ستتيح تقليل وزن الدراجة بالإضافة إلى زيادة منافذ ’يو إس بي‘ (USB) المتوفرة بالفعل، كما أضاف مهندسو الشركة مخرج 220 فولتا يسمح باستخدام أي شاحن عادي".

وأضاف أن الحاجة إلى مثل هذه المركبات ستزداد مع تقدم الحرب.

مزيد من الدراجات الكهربائية للإنقاذ

في غضون ذلك، قبل 5 أيام انتقل دانيلو تونكوبي -مؤسس شركة ديلفاست للدراجات الكهربائية- إلى فيسبوك ليعلن أن شركته قد زودت رجال الإطفاء الأوكرانيين أيضًا بالدراجات الكهربائية.

وقال تونكوبي "هل تساعد ديلفاست القوات المسلحة الأوكرانية بالدراجات الكهربائية؟ نعم. لقد سلمنا الدراجات الكهربائية إلى خط المواجهة في الأسابيع الأولى من الحرب، لكننا لم نتحدث عنها، بعض الأشياء نقوم بها بهدوء. الآن تلقينا إذنًا بالحديث، ونحن ننشر الصور".

وأضاف تونكوبي أيضا أن بعض التعليقات التي تلقاها من القوات الأوكرانية توضح مدى فائدة المركبات في المشهد الصعب الحالي في البلاد، واستعرض بعض تلك التعليقات ومنها "كانت الدراجة رائعة ويمكن أن تعمل حقًا للمجموعات المتنقلة. هناك خطط لاستخدامها في جولات القيادة الجوية ومع المعدات للعمل على ضرب الدبابات، وبشكل عام كانت الدراجة موضع تقدير كبير من الرجال".

تم تجهيز جميع الدراجات الكهربائية بدواسات وظيفية تسمح لها بدفع مداها إلى أكثر من 200 ميل (320 كم)، مما يعني أنها يمكن أن تصل إلى سرعات تصل إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كم/ ساعة). وهي ذات فائدة خاصة حيث لا توجد الممرات المعبدة؛ لأنها يمكن أن تشق طريقها الخاص. كما أن لديها قدرة فريدة على حمل الأحمال الثقيلة، مما يعني أنه يمكن للقوات استخدامها لنقل البضائع وكذلك حمل الصواريخ لإطلاق النار على الدبابات الروسية.