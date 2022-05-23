أعلنت مجموعة "هيونداي موتور" (Hyundai) الكورية الجنوبية أمس الأحد، أنها ستستثمر 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة لتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلانها عن استثمار بحجم مماثل لبناء مصنع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة.

وأعلن ذلك رئيس مجموعة هيونداي موتور، جيونج وي-سيون، في اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان يقوم بزيارة لسول.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن رئيس مجلس الإدارة أن "مجموعة هيونداي موتور تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية حتى عام 2025، ما سيعزز تعاوننا مع الشركات الأميركية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية، والقيادة الذاتية، والذكاء الاصطناعي".

وقال جيونج إن المجموعة ستزود العملاء الأميركيين بمنتجات وحلول مبتكرة من خلال الاستثمارات، وستسهم في الجهود العالمية لحياد الكربون.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة أنها ستستثمر 5.54 مليارات دولار لبناء مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات في ولاية جورجيا الأميركية لتعزيز جهودها في مجال الكهرباء في أهم سوق للسيارات بالعالم.