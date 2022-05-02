تتسارع وتيرة إتمام إجراءات صفقة إيلون ماسك التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء تويتر، ولكن خطر انهيارها لا يزال قائما.

في مقالها الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (Washington post) الأميركية، قالت الكاتبة راشيل ليرمان إن المدير التنفيذي لشركتي "تسلا" (Tesla) و"سبيس إكس" (SpaceX) أعرب عن رغبته في شراء تويتر لتعزيز حرية التعبير على المنصة، وقد أثار عرضه ردود فعل مختلطة. وقد خطط ماسك لتمويل الصفقة عن طريق أخذ قروض من البنوك مقابل توفير حوالي 21 مليار دولار من أسهمه الخاصة.

وفيما يلي عوامل الخطر التي لا تزال قائمة:

سهم تويتر

وتراجع سعر سهم تويتر الأربعاء الماضي، وأغلق عند 48.64 دولارا، وهو رقم أقل بكثير من سعر الشراء 54.20 دولارا الذي عرضه ماسك. ووفق بعض المحللين، جعل ذلك بعض المستثمرين يشعرون بالخوف من احتمال إخفاق الصفقة. كما سيُصوت المساهمون في تويتر على الصفقة، لذلك يحتاج ماسك إلى دعم العديد منهم.

سهم تسلا

ويخطط ماسك لتأمين 21 مليار دولار من قيمة الصفقة من أسهمه الخاصة، جزء منها من حصته في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، كضمان للصفقة. لكن سعر سهم تسلا انخفض بشدة في اليوم التالي لإعلان ماسك عن صفقة الاستحواذ على تويتر، مع تسجيل خسارة قدّرت بنحو 100 مليار دولار، مما أدى بدوره إلى تضرر ثروة ماسك. وتمويل الصفقة يمكن أن يتعرض للخطر إذا انخفض سعر السهم أكثر.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن مدى استعداد ماسك للمخاطرة من خلال التضحية بسعر سهم تسلا -الذي كان أداؤه جيدا للغاية- من أجل شراء أسهم تويتر التي كان أداؤها ضعيفا نسبيا.

تغريدات ماسك

ويشتهر ماسك، الذي لديه أكثر من 88 مليون متابع على تويتر، بنشره تغريدات مثيرة للجدل ومؤثرة في السوق أدت إلى وقوعه في مشاكل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ويسمح أحد بنود الصفقة لماسك بنشر تغريدات حول صفقة الاستحواذ ما لم تتضمن انتقاصا للشركة أو أي من ممثليها. ووفق شخص مطلع على الصفقة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن هذا البند يفعّل فقط عندما يتمحور النقد حول الصفقة، ما يعني أن التعليقات السلبية حول تويتر غير المرتبطة بالصفقة لا تمثّل انتهاكا لهذه الشروط. وقد نشر إيلون ماسك تغريدات حول الشركة عدة مرات منذ إتمام الصفقة، معربا عن دعمه لتشفير الرسائل الخاصة قائلا، "لنجعل تويتر ماتعا أكثر".

لكن بعض تغريداته أثارت قلق موظفي تويتر والباحثين الذين يدرسون التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انتقد ماسك اثنين من المديرين التنفيذيين في تويتر، وتمادى بعض المستخدمين من خلال الدعوة إلى إقالة مديرة تنفيذية في الشركة أو توجيه نعوت عنصرية ضدها.

تقاسم رسوم تقسيم منخفضة نسبيا

تتضمن شروط الصفقة رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار سيتعين على ماسك أو تويتر دفعها مع بعضهما إذا انسحب الطرفان من الصفقة لأسباب محددة. ويقول المحللون إن هذه الرسوم، التي تعد عادية بالنسبة لصفقة بهذا الحجم، ليست كبيرة بما يكفي لمنع أي من الطرفين من الانسحاب.

وكجزء من شروط الصفقة، لا يستطيع تويتر البحث عن مشترين آخرين ولكن يمكنه الاستماع للعروض التي قد يتلقاها. وإذا حصلت الشركة على عرض أفضل، فربما يتعين عليها دفع رسوم العملية.

ماسك يمكن أن يغير رأيه

يبدو ماسك متحمسًا لشراء تويتر – فهو يرغب في الحصول حصة كبيرة في الشركة، وفكر في الانضمام إلى مجلس إدارتها، ووضع خطة احتياطية في حال فشل عرضه الأول وحدد تمويل الصفقة.

لقد نجح في العديد من المشاريع – تصنيع السيارات الكهربائية وإرسال الصواريخ إلى الفضاء ومساعدة الحكومة الأوكرانية على الاتصال بقمر ستارلينك أثناء الحرب- لكن الملياردير لم يتابع دائمًا خططه الكبرى أو كانت لها نتائج مزدوجة، فعندما نشر تغريدة بأنه حصل على تمويل مضمون لجعل شركة تسلا خاصةً بسعر 420 دولارًا للسهم قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت لاحق بتغريمه بمبلغ 20 مليون دولار.