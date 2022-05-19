تعمل منصة "واتساب" (WhatsApp) على إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالخروج من المجموعات بصمت، في محاولة لجعل نظام المراسلة أكثر سهولة في الاستخدام.

ووفقا لموقع "وابيتا أنفو" (WABetaInfo) نقلا عن "بيزنس إنسايدر" (Businessinsider)، سيتمكن مدراء المجموعة فقط من معرفة من يغادر المجموعة ولن يستطيع الآخرون معرفة ذلك، وهذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لنشرها على مختبري الإصدارات التجريبية.

ويظهر في الوقت الحالي خروج المستخدمين من المجموعة، ويضيف واتساب عادة رسالة نظام في مجموعة الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أخذ لقطة للشاشة من برنامج واتساب لأجهزة الحاسوب المكتبي (WhatsApp Desktop beta)، فمن المؤكد أنه سيتم إطلاق الميزة على تطبيق واتساب لنظامي "أندرويد" (Android) و"آي أو إس" (iOS) في المستقبل.

وقال التقرير إن هذه الميزة قيد التطوير على "واتساب ديسك توب بيتا" (WhatsApp Desktop beta) في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي.

وكانت قد أعلنت منصة واتساب أنها بصدد طرح ميزات جديدة، بما في ذلك ردود أفعال الرموز التعبيرية والملفات والمجموعات الأكبر حجما.

وقالت الشركة إنها تطرح ميزة القدرة على إضافة ما يبلغ 512 شخصا إلى مجموعة، حيث يسمح التطبيق حتى الآن إضافة ما يصل 256 شخصا فقط.