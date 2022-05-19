أعلنت غوغل خلال حدثها المعروف باسم "غوغل آي/ أو" (Google I / O) عن إدخال ميزات جديدة على خدمات "خرائط غوغل" (Google Maps)، لجعلها أكثر متعة وفائدة للمستخدمين.

وتبعا للخبراء في غوغل، فإن أهم ميزة ستحصل عليها "خرائط غوغل" هي ميزة "الرؤية الغامرة" (Immersive View) التي ستمكن المستخدمين من الحصول على تجول افتراضي بتأثيرات مميزة.

وستطلق غوغل هذه الخدمة حاليا لتظهر شوارع لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو، وستضاف مستقبلا إلى خدمات "خرائط غوغل" لتشمل مدنا عالمية أخرى.

وتجمع الميزة الجديدة في "خرائط غوغل" ميزة التجول الافتراضي مع الصور الجوية للمدن والشوارع، لتعطي المستخدم شعورا وكأنه يتجول في المكان الذي يشاهده على الخريطة، وباستخدام الشريط الزمني في الميزة سيظهر له المكان الذي يشاهده في أوقات مختلفة من اليوم، وستعرض عليه معلومات عن الحالة المرورية في ذلك المكان، كما سيتمكن عبر هذه الميزة أيضا من البحث عن المطاعم والمقاهي والمؤسسات في المنطقة أو الشارع الذي يبحث عنه.

وأشارت غوغل إلى أن ميزتها الجديدة من المفترض أن تعمل على تطبيق "خرائط غوغل" عبر معظم الهواتف الذكية قريبا، كما أوضحت أنها ستتيح خدمات "العرض المباشر" (Live View) لمطوري البرامج لدعم هذه الخدمات بتقنيات الواقع المعزز.