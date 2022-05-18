تويتر تعتزم تنفيذ اتفاق بيعها لماسك والأخير يطلب ضمانات بشأن الحسابات المزيفة

قالت مصادر مطلعة، أمس الثلاثاء، إن مجلس إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعتزم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الملياردير إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار، لكن الأخير أكد أن عملية استحواذه على تويتر لن تُستكمل إلّا بعد أن يحصل على ضمانات بأنّ أقل من 5% من حسابات المنصة مزيّفة.

وكان مجلس إدارة تويتر قد وافق بالإجماع في وقت سابق على توصية المساهمين بقبول عرض الاستحواذ من ماسك.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن إدارة تويتر وافقت في أواخر أبريل/نيسان الماضي على عرض الاستحواذ من ماسك رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا. وفي ذلك الوقت وافق ماسك على دفع 54.2 دولارا نقدا مقابل كل سهم من أسهم تويتر، وأكدت الشركة أمس أنها ما زالت ملتزمة بالصفقة والسعر المتفق عليه وتتوقع استكمالها في 2022.

لكن ماسك أثار الشكوك حول إتمام الصفقة بدعوى ارتفاع عدد الحسابات المزيفة على موقع تويتر عن التقديرات الأولية، وكتب يقول إن تنفيذ الاتفاق يتوقف على التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تقول إن الحسابات المزيفة أقل من 5% من إجمالي المستخدمين.

وتقول تويتر باستمرار إن إجمالي عدد الحسابات المزيفة تمثل نحو 5% من إجمالي عدد المستخدمين لكن ماسك يقول إن النسبة الحقيقية لا تقل عن 20%. وتوقع باحثون مستقلون أن 9 إلى 15% من ملايين الملفات الشخصية على تويتر ما هي إلا حسابات مزيفة.

وبهذا الصدد أعلن ماسك -الذي يتابعه نحو 94 مليون حساب على تويتر- في تغريدة له أمس الثلاثاء أنّ عملية استحواذه على تويتر لن تُستكمل إلّا بعد أن يحصل على ضمانات بأنّ أقل من 5% من حسابات المنصة مزيّفة.

وغرّد يقول إن "رئيس تويتر التنفيذي باراغ أغراوال رفض (الاثنين) أن يثبت بأنّ أقل من 5% من الحسابات مزيّف"، مضيفا أن "الصفقة لن تمضي قدما حتى يتّخذ رئيس المنصة هذه الخطوة".

وكتب يقول ساخرا إن "تويتر تدعي أن أكثر من 95% من المستخدمين النشطين يوميا هم بشر حقيقيون ومتفردون. هل لدى أي شخص تلك الخبرة؟".

Twitter claims that >95% of daily active users are real, unique humans. Does anyone have that experience? — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

في مهب الريح

ويشير ماسك في تغريداته السابقة إلى تفسيرات قدّمها أغراوال بشأن الإجراءات المتخذة من الشركة لمكافحة البريد العشوائي والحسابات المزيفة.

وغرّد أغراوال، أول أمس الاثنين، يقول "اسمحوا لي أن أوضّح بداية ما هو مؤكّد: البريد العشوائي يضرّ بتجربة الأشخاص الفعليين في تويتر ويمكنه تاليا أن يحدث ضررا على شركتنا"، مضيفا أنّ الشبكة الاجتماعية "تشجّع بقوة اكتشاف أكبر نسبة ممكنة من البريد العشوائي وحذفها" و"كل شخص يشير إلى عكس ذلك، هو ببساطة مخطئ".

وأكد أنّ الشركة توقف يوميا أكثر من نصف مليون حساب مزيف، وأسبوعيا عدة ملايين مستخدم لا يتّبعون إجراءات تحقق معينة، مشيرا إلى صعوبات يواجهها القائمون على تويتر أحيانا في تمييز الحسابات الشرعية من تلك المزيّفة.

وقال أغراوال "قدّمنا لماسك لمحة عامة عن عملية التقدير قبل أسبوع ونتطلع إلى مواصلة النقاش معه ومعكم جميعا".

وكان ماسك أعلن الجمعة تعليق عملية استحواذه المنصة التي يرغب في شرائها بمبلغ 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع بعد ساعات قليلة، مشيرا إلى أنّه "لا يزال ملتزما" بتنفيذ العملية بعد أن تؤكد الشركة نسبة الحسابات المزيفة في تويتر.

ونتيجة لهذه الخلافات بدا مستثمرو تويتر مقتنعين بأن الصفقة بالسعر المتفق عليه أصبحت الآن في مهب الريح. وتم تداول سهم تويتر في نطاق 37.55 دولارا بعد ظهر الثلاثاء، وهو ما يقل بأكثر من 30% عن سعره في الصفقة البالغ 54.2 دولارا.

واقترح ماسك لأول مرة، الاثنين، في مؤتمر بميامي أن الصفقة يمكن أن تتم بسعر أقل، دون أن يحدده. ولم يخبر تويتر بعد بأنه يريد إعادة التفاوض على الصفقة.

وقال خبراء قانونيون إن ماسك سيخسر على الأرجح في المحكمة إذا حاول التخارج من الصفقة. لكنهم يقولون إن أي دعوى قضائية من المحتمل أن تطول وتثير حالة من عدم اليقين بشأن أعمال تويتر. وحتى الشركات التي انتصرت قضائيا على مشتريها انتهى بها الأمر إلى التفاوض على تسويات مالية.

وماسك ملزم تعاقديا بدفع رسوم قدرها مليار دولار إذا لم يكمل الصفقة، لكن بإمكان تويتر رفع دعوى لإجبار ماسك على إتمامها والحصول على تسوية منه نتيجة لذلك.