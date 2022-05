دون إذن صريح من المستخدمين.. تعديل لمتجر آبل يتيح تجديد الاشتراكات تلقائيا حتى بعد رفع الأسعار

حدَّثت شركة آبل (Apple) الأميركية قواعد متجر تطبيقاتها آب ستور (App Store) لكن هذا التحديث سيكون أخبارا سيئة لأي شخص لديه، أو يمكن أن يكون لديه، أي نوع من الاشتراكات المدفوعة، وذلك أن القواعد الجديد ستسمح للمطورين برفع سعر اشتراكاتهم وتجديدها تلقائيا أيضا دون إذن صريح من المستخدمين.

وتسمي آبل القاعدة الجديدة "زيادة سعر الاشتراك القابل للتجديد التلقائي" (auto-renewable subscription price increase) وتقول إن هناك بعض الشروط التي سيحتاج المطورون إلى اتباعها كي ينطبق عليهم التحديث التجديد، من ضمنها أن أي أسعار تزيد بنسبة أعلى من 50% لن تكون مؤهلة لتلك القاعدة.

كما تقتصر الاشتراكات الأسبوعية والشهرية أيضا على زيادة قدرها 5 دولارات أميركية، بينما لا يمكن للاشتراكات السنوية رفع الأسعار بأكثر من 50 دولارا.

ولن يتم تجديد الاشتراكات التي تتجاوز هذه الحدود القصوى تلقائيًا، وسيُطلب من المستخدمين الموافقة أولا على التغييرات في الأسعار، وتجاهل تحذير زيادة الأسعار في تلك الحالة سيعني أن اشتراكك سينتهي، وستفقد إمكانية الوصول إلى الخدمة بعد فترة التجديد التالية.

وسيتم أيضا تفعيل خيار تجديد الاشتراك إذا تم رفع أسعار الاشتراك أكثر من مرة في السنة. ويهدف هذا إلى وقف التطبيقات المراوغة التي قد ترفع السعر مرارا وتكرارا بزيادات صغيرة على مدار عدة أشهر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أخبار عن مثل هذا التعديل لخدمات الاشتراك، لكن آبل جعلته هذه المرة رسميا.

وذكر موقع "تيك كرنتش" (TechCrunch) المتخصص بالتقنية أن التعديل كان في مراحل الاختبار الشهر الماضي، بينما تلقى المستخدم المدعو "ماكس سيلمان" (Max Seeleman) أحد إشعارات تغيير السعر نهاية مارس/آذار الماضي.

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022