إيلون ماسك يعلق صفقة تويتر بصورة مؤقتة وأسهم الشركة تتراجع

قال إيلون ماسك أمس الجمعة إنه علق عرضه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر مؤقتا، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية، الأمر الذي تسبب بتراجع أسهم شركة التدوين المصغر في بداية تعاملات الجمعة.

وأضاف ماسك في تغريدة "صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022