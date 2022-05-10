ما العرض المرئي للبيانات؟ وكيف يمكن أن يفيد الشركات؟

نظرا لأننا جميعا أصبحنا أكثر اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية، فإنه يتم إنتاج المزيد والمزيد من البيانات. ولأن البيانات تُترجم إلى معلومات أعمال، فإن حالات استخدام هذا المورد في الأعمال التجارية لا تتوقف أبدا عن النمو، فالبيانات هي القوة الدافعة للشركات في جميع أنحاء العالم.

الآن، مع أكثر من 2.5 كوينتيليون بايت من البيانات (الكوينتيليون يساوي مليون تريليون) التي يتم إنشاؤها يوميا، فإن عدد الأفكار التي يمكن أن تنتجها الشركة من السياسات القائمة على البيانات هائل. ومع ذلك، فإن تحويل المعلومات إلى إستراتيجيات قابلة للتنفيذ هو مهمة أخرى. هذا هو المكان الذي يأتي فيه تصور البيانات بصريا.

تُعد رؤية البيانات بصريا وسيلة لتجميع الحقائق وإيصالها بطريقة سهلة الاستخدام. ومن خلال التعرف على دورها وفوائدها وتطبيقاتها التجارية، يمكن تعزيز الأعمال للأفضل.

ما هو تصور البيانات بصريا؟

ببساطة هو عملية عرض المعلومات بيانيا. وتُعد المخططات والرسوم البيانية والمخططات المبعثرة والخرائط الحرارية والخرائط الهيكلية وغير ذلك كلها أشكالا لتصور البيانات بصريا، مما يساعد محللي الأعمال على تفسير المعنى الكامن وراء الحقائق. ويمكن لهذه الوسائط التي تسلط الضوء على تقدم التغيير وكذلك سلوكيات السوق أن تحدث فرقا كبيرا في التسويق وتحسين عمليات الأعمال.

إذ إن البيانات تكون جيدة فقط إذا كانت مفهومة. على سبيل المثال، إذا قمت بتخزين الملايين من نقاط البيانات المتعلقة بعملائك ولكن ليس لديك الوسائل لتصور تلك البيانات بصريا، فلن تكون معلوماتك المخزنة مفيدة. كل ما سيحدث هو التهام ميزانيتك من خلال استهلاك الطاقة وتكاليف الأمان. فتصور المعلومات بصريا هو مفتاح نجاح الأعمال.

كيف يفيد تصور البيانات بصريا الشركات؟

تنبع هذه الفوائد من شفافية ووضوح اتصال البيانات الفعال. وبغض النظر عن مدى فعالية إستراتيجية جمع البيانات الخاصة بك، فسوف تفشل في إجراء تحسينات على الأعمال من دون تصور فعال. وذلك لأننا نحن البشر مخلوقات بصرية للغاية، وفي الواقع فإن غالبية القشرة أو سطح الدماغ (أكثر من 50%) مخصص لمعالجة المعلومات المرئية. ويوضح هذا مدى اعتمادنا على المحفزات البصرية لفهم العالم من حولنا. وينطبق الشيء نفسه على البيانات.

من خلال الاستفادة من القوة الطبيعية للوسائط المرئية لتوليد رؤى غنية بالمعلومات من البيانات، تتمتع الشركات بالقدرة على تحويل عملياتها إلى الأفضل. هذا بسبب طبيعة علاقتنا كبشر بالمعلومات المرئية. ومن خلال الاستفادة القصوى من هذه العلاقة، يصبح التواصل وتنفيذ إستراتيجيات عمل قابلة للتنفيذ عملية أبسط وأسهل.

تاليا عدد قليل من الفوائد التي تجعل هذا الأمر كذلك:

تحسين استيعاب المعرفة

نظرا لأن أدمغتنا تعمل لصالح العمليات البصرية، فإننا نميل إلى الاحتفاظ بشكل أفضل بالمعلومات المقدمة إلينا بصريا. في إحدى الدراسات الحديثة، تجلى هذا في الامتصاص المعرفي الذي يعاني منه مرضى السرطان عند عرض الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء مقابل الكتيبات. زادت الرسوم المتحركة من قدرة هؤلاء المرضى على استيعاب المعرفة لأنها استكملت التعليم بتفاصيل قابلة للعرض.

الفكرة نفسها، المطبقة على معلومات الأعمال، هي ما يدور حوله تصور البيانات بصريا. نقوم بمعالجة واستيعاب البيانات المرئية بشكل أسرع، لذا فإن تقديم معلومات الأعمال للموظفين والعملاء بهذه الطريقة يعزز الاحتفاظ بالمعرفة والنجاح. في المقابل، يمكن أن تشهد الإنتاجية والاحتفاظ بالعملاء دفعة أيضا.

تعزيز التواصل والمشاركة

يعزز التصور البصري قدرة مكان العمل على التواصل والفهم والتفاعل مع البيانات. على سبيل المثال، وجدت دراسة استخدمت وسائل اتصال مختلفة أن 67% من العاملين كان أداؤهم أفضل عند التواصل باستخدام المرئيات بدلا من النص وحده.

الكشف عن الرؤى التجارية

فائدة أساسية أخرى لتصور البيانات بصريا هي دورها في مساعدتنا على تغيير منظورنا. يتطلب الأمر الاقتراب من أي موقف من زوايا مختلفة لتكوين صورة أكثر اكتمالا. ومع ذلك، يمكن أن تتخذ البيانات جميع أنواع الأشكال من النوعية إلى الكمية، ويمكن أن تكون النتيجة فوضوية عند النظر إليها. وباستخدام المرئيات، تقفز الاتصالات بشكل أكثر وضوحا من الشاشة أو الصفحة، لتنبيه المحترفين إلى إستراتيجيات عمل قابلة للتنفيذ.

ويمكن حتى أتمتة العناصر المرئية إلى حد ما باستخدام البرنامج المناسب. وتجعل قواعد البيانات مفتوحة المصدر وتحليلات الذكاء الاصطناعي هذا الأمر ممكنا، مما يمنح السهولة والراحة حتى في أكثر مجموعات البيانات صعوبة. ومع ذلك، لا يزال يتطلب تعظيم إمكانات تصورات البيانات الخاصة بك بصريا بعض ممارسات الاتصال المهمة.

تعزيز فرص عملك من خلال البيانات المرئية

يجب أن يكون تعزيز فرص العمل من خلال تصور البيانات بصريا هو الهدف النهائي لجميع جهود تحليل البيانات الخاصة بك. ومع ذلك، يتطلب الوصول إلى ذلك التزاما بأهداف قابلة للقياس وتواصلا عالي الجودة. لتجربة الفوائد الكاملة للبيانات المرئية، ضع في اعتبارك هذه النصائح: