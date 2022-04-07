يتمتع هاتف آيفون (iPhone) بخدعة سرية ستساعدك على إنجاز المهام بشكل أسرع، حيث يمكن استخدام خدعة "الإصبعين" غير المشهورة في عدد كبير من التطبيقات، لمساعدتك في اختيار ميزات متعددة بسرعة.

من هذه التطبيقات التي يمكن لخدعة الأصبعين مساعدتك فيها، تطبيق "فويس ميموس" (Voice Memos).

فبالضغط بإصبعين على العنصر الأول في لائحة الملفات، ثم سحب الأصبعين للأسفل، سيحدد جميع العناصر في اللائحة بسرعة كبيرة.

ويمكن تطبيق الخدعة نفسها في تطبيق "آبل ميل" (Apple Mail) مع صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك إذا كنت تريد اختيار جميع الملفات، حيث ستتمكن من تحديد الكثير من رسائل البريد الإلكتروني بسرعة في وقت واحد.

وتمَّ الكشف عن الحيلة من قبل حساب في تيك توك (TikTok) يسمى "ذي آبل كوليكتر" (theapplecollector)، حيث حصل على مئات الإعجابات.

ولكن تجب ملاحظة أن الخدعة لا تعمل في جميع التطبيقات. فعلى سبيل المثال، لا يدعم جيميل (Gmail) هذه الطريقة.

لكن في تطبيقات آبل، ستكون لديك فرصة لتجربة هذه الطريقة، ومعرفة كيف يمكنها أن تساعدك في توفير الوقت.

على سبيل المثال، ستعمل الحركة في "آي مسيج" (iMessage) و"نوتس" (Notes)، وكلاهما من تطبيقات آبل الرسمية.

كما أن هناك حيلا أخرى غير المعروفة في آيفون، قد تكون مهتمًا بها.

قم بتحديد النص الذي ترغب في نسخه، ثم ضم 3 أصابع معًا على الشاشة، هذا سوف ينسخ النص. ثم قم بالإيماءة المعاكسة (عن طريق فتح الأصابع للخارج) للصق ما نسخته، تعمل هذه الحيلة على أي شيء تريد نسخه، حتى الصور.

وإذا انتقلت إلى تطبيق الصور وقمت بضم 3 أصابع، يمكنك لصق تلك الصورة بسرعة في تطبيق آخر. إنها طريقة سهلة لنقل صورة بسرعة إلى واتساب (WhatsApp) أو الرسائل.

بالنسبة للنص، يمكنك أيضا إضافة ضغطة إضافية بأحد الأصابع، وستحول نسختك إلى قص، هذا يعني أنه سيتم حذف النص بدلاً من نسخه.

هذه ليست الطريقة الغريبة الوحيدة لنقل الصور، فيمكنك الانتقال إلى تطبيق الصور الخاص بك مع الضغط بإصبعك على إحدى الصور.

ثم من دون تحرير، انتقل إلى دردشة الرسائل وقم بإفلات الصورة على شريط الحرف. ستظهر بعد ذلك الصورة التي تريدها في الرسائل. يمكنك حتى تحديد عدة صور والاحتفاظ بها مرة واحدة. وتدعم الكثير من التطبيقات هذه الميزة.