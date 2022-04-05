اشترى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) حصة كبيرة في شركة تويتر (Twitter)، مما يجعله أكبر مساهم خارجي في أسهم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة وجيزة من انتقاد الشركة لما عزاه فشلها في الحفاظ على مبادئ حرية التعبير بحسب تقرير موقع "سي إن بي سي" (CNBC).

ويمتلك ماسك الآن 73 مليونا و468 ألفا و938 سهما في تويتر، وهو ما يمثل حصة بنسبة 9.2% في الشركة، وفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الصادر أمس الاثنين، وتبلغ قيمة الحصة 2.89 مليار دولار استنادا إلى سعر إغلاق تويتر يوم الجمعة الماضي.

وتأتي عملية الشراء بعد أقل من أسبوعين من انتقاد ماسك الشركة، إذ قام باستطلاع آراء الأشخاص على تويتر حول ما إذا كانت تلتزم بمبادئ حرية التعبير.

وكتب ماسك في تغريدة "بالنظر إلى أن تويتر تعمل بحكم الأمر الواقع منصة عامة للنقاش فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي"، وتابع "ما الذي يجب عمله؟".

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? https://t.co/aPS9ycji37 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

وأواخر الشهر الماضي، قال ماسك أيضا إنه يفكر في بناء منصة وسائط اجتماعية جديدة.

ودفع شراء ماسك تلك الحصة الكبيرة من أسهم تويتر إلى أن يرتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 27%.

وقال دان آيفز المحلل في "ويد بوش" (Wedbush) -وهي شركة استثمار خاصة في برنامج "سكواك بوكس" (Squawk Box)- على قناة "سي إن بي سي" "يمكن أن يحاول ماسك اتخاذ موقف أكثر عدوانية هنا على تويتر"، وتابع "قد يؤدي هذا في النهاية إلى نوع من الاستحواذ".

وأضاف آيفز "هذا منطقي بالنظر إلى ما كان ماسك يتحدث عنه على الأقل من منظور وسائل التواصل الاجتماعي في بناء شبكة اجتماعية جديدة".

حصة ماسك في تويتر أكبر من مؤسسها

ويعتبر ماسك مستخدما دائما لتويتر، ولديه أكثر من 80 مليون متابع على المنصة، ومع ذلك فإن بعض تغريداته جعلته في حالة توتر على مر السنين مع مؤسس تويتر جاك دورسي.

وتجعل هذه الحصة ماسك أكبر مساهم في الشركة بنسبة تفوق 4 أضعاف حصة جاك دورسي التي تبلغ نسبتها 2.25%.