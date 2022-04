اشترى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) حصة كبيرة في شركة تويتر (Twitter)، مما يجعله أكبر مساهم خارجي في أسهم وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة وجيزة من انتقاد الشركة لما عزاه فشلها في الحفاظ على مبادئ حرية التعبير بحسب تقرير موقع "سي إن بي سي" (CNBC).

ويمتلك ماسك الآن 73 مليونا و468 ألفا و938 سهما في تويتر، وهو ما يمثل حصة بنسبة 9.2% في الشركة، وفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الصادر أمس الاثنين، وتبلغ قيمة الحصة 2.89 مليار دولار استنادا إلى سعر إغلاق تويتر يوم الجمعة الماضي.

وتأتي عملية الشراء بعد أقل من أسبوعين من انتقاد ماسك الشركة، إذ قام باستطلاع آراء الأشخاص على تويتر حول ما إذا كانت تلتزم بمبادئ حرية التعبير.

وكتب ماسك في تغريدة "بالنظر إلى أن تويتر تعمل بحكم الأمر الواقع منصة عامة للنقاش فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي"، وتابع "ما الذي يجب عمله؟".

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022