وتيرة الحياة تزداد بشكل متسارع وكبير، وهذا يمكن أن يكون ساحقا في كثير من الأحيان، فنحن لا نتوقف عن الركض أبدا، وفق ما تقول جو أوكونيل.

تقول جو أوكونيل من مدينة بورتموث الإنجليزية "لم أستطع أنا وزوجي العيش من دون 3 تطبيقات، لولاها لتعقدت حياتنا بشكل كبير، وقد كانت كذلك قبل أن نستخدمها".

تعيش أوكونيل مع زوجها جوناثان وطفليهما بيثاني وبو في المدينة منذ عقود، وهي تدير أيضا شركة للعلاقات العامة خاصة بها، وكانت تعاني في السابق في التوفيق بين المسؤوليات المنزلية والأسرية ومتطلبات العمل.

تقول أوكونيل في تصريحات صحفية "كل شخص لديه حياة مزدحمة.. هناك مدارس الأولاد، ومواعيد العمل، والتسوق.. وكلها تتطلب اهتمامنا باستمرار، وتأخذ الكثير من وقتنا، وقد كنا نلهث في التوفيق بين كل هذه المتطلبات اليومية، وحين كنت أعود إلى المنزل بعد يوم متعب من العمل كان يجب عليّ النظر إلى التقويم ومراجعة قائمة التسوق على الثلاجة للتأكد من عدم نقصان أي شيء يحتاجه المنزل والعائلة".

بسبب كل هذه الأعباء استعانت عائلة أوكونيل بالتكنولوجيا بحثا عن التطبيقات التي يمكن أن تساعدهم على لملمة وتنظيم شتات حياتهم والحفاظ عليها من الانهيار، وفقما ذكرت شبكة "بي بي سي" (BBC) في تقرير لها مؤخرا عن أهمية التطبيقات العائلية في تنظيم شؤون الحياة.

وفي هذا السياق أخذت أوكونيل وزوجها في استخدام 3 تطبيقات ترى أنه لا غنى لهما عنها: "تريلو" (Trello) هو تطبيق لإعداد القوائم، وتستخدمه الأسرة لتتبع الأعمال المنزلية، وإدارة تجديد المنزل، ولإدراج كلمات مرور الحساب، والوصفات المفضلة، وهدايا أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات. كما يستخدمان "تقويم غوغل" (Google Calendar) لمزامنة الأنشطة، وتطبيق "أور جريسوريس" (Our Groceries) لتخطيط وجبات الطعام ومشاركة قوائم التسوق.

تقول أوكونيل "إن وتيرة الحياة تزداد بشكل متسارع وكبير، وهذا يمكن أن يكون ساحقا في كثير من الأحيان، فنحن لا نتوقف عن الركض أبدا".

وتظهر الأبحاث أن التواصل هو مفتاح الحفاظ على العلاقات الأسرية والاجتماعية خلال الأوقات العصيبة، ولعل السؤال هو: هل تتغير طريقة تواصلنا مع شركائنا وعائلاتنا مع تزايد ضغوط الحياة العصرية؟

وحسب "بي بي سي" فإن الأبحاث التي أجرتها "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" (UN Women) تشير إلى أن النساء تحملن عبئا أكبر من الأعمال المنزلية خلال الجائحة، وبالنسبة للنساء العاملات فإن الضغوط عليهن أكثر من الرجال في كل الأوقات.

ولكن التكنولوجيا أوجدت الحل من خلال تطبيقات العائلة التي تساعد على تنظيم الحياة الأسرية، والتوفيق بينها وبين متطلبات العمل. نستعرض لكم في هذا التقرير أهم 4 تطبيقات في هذا المجال:

تطبيق "تايم تري" (Time tree)

واحد من أكثر التطبيقات العائلية شهرة في العالم، إذ قام بتحميله ملايين الأشخاص من مختلف القارات والدول، ويتيح لك هذا التطبيق مشاركة خططك مع الآخرين، ووضع هذه الخطط في إطار تعاوني، وكل حدث تقوم بجدولته له غرفة دردشة خاصة به، لذلك إذا كنت تخطط لرحلة عائلية وتحاول تحديد مسار الرحلة، يمكن أن تتم المناقشة بأكملها في غرفة الدردشة الخاصة بالرحلة.

كما يمكن لأفراد العائلة أيضًا تحميل صور الفعاليات والرحلات والمناسبات التي يقومون بها على التطبيق، مما يخلق مساحة لذكريات العائلة لا تزول.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

آبل ستور: 4.6 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، لكن قام بتقييمه حوالي 50 ألف مستخدم.

غوغل بلاي: +3 نجمات، وحمله أكثر من 5 ملايين مستخدم في العالم.

تحميل التطبيق من آبل ستور

تحميل التطبيق من غوغل بلاي

تطبيق "كوزي" (Cozi)

تم إطلاق تطبيق كوزي في عام 2005، وهو واحد من أكثر التطبيقات مصداقية وسمعة طيبة من بين تطبيقات العائلة المختلفة، ويضم العديد من الميزات سهلة الاستخدام مثل التقويم، وقوائم التسوق، وقوائم المهام، وصندوق الوصفات، ومجلة العائلة.

ويستطيع جميع أفراد العائلة التسجيل في هذا التطبيق وتحميله على هواتفهم باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني الخاص.

ويعتبر هذا التطبيق مثاليا لإبقاء العائلات على اطلاع دائم على جداول وأعمال بعضهم بعضا، مما يتيح إمكانية التنسيق الكامل بينهم، والتأكد من إكمال جميع الأعمال المنزلية، وتتبع المهام المدرسية، وجداول الفصول الافتراضية. فإذا كنت تبحث عن أفضل تطبيق مشترك للعائلات فكوزي هو الجواب.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

آبل ستور: 4.8 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه نحو 258 ألف مستخدم.

غوغل بلاي: + 3 نجمات، وحمله أكثر من مليون مستخدم.

تحميل التطبيق من آبل ستور

تحميل التطبيق من غوغل بلاي

تطبيق "حائط العائلة" (Family wall)

تطبيق "حائط العائلة" هو منظم عائلي شامل يهدف إلى إبقاء كل فرد من أفراد الأسرة على الصفحة نفسها وفي تواصل دائم، حيث يقدم التطبيق تقويما عائليا مرمزا بالألوان، ومعرضا للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالعائلة أو التي يتشاركونها فيما بينهم، وإدارة قائمة المهام، وتخطيط الوجبات، وتتبع قائمة البقالة.

كما يأتي هذا التطبيق مزودًا بميزتين رائعتين وهما: محدد موقع في الوقت الفعلي لأي فرد من أفراد الأسرة عندما يكون بالخارج، وتنبيهات المنطقة الآمنة التي تُعلم الآباء عندما يصل الطفل إلى المدرسة أو المنزل أو أي مكان آخر قد يذهب إليه طفلك.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

آبل ستور: 4.5 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور.

غوغل بلاي: + 3 نجمات، وحمله أكثر من مليون مستخدم.

تحميل التطبيق من آبل ستور

تحميل التطبيق من غوغل بلاي

تطبيق "بيتنا" (Our Home)

هل شعرت يوما بالتعب والإرهاق من المهام التنظيمية الأساسية أو الأعمال المنزلية؟ وتساءلت عن كيفية إشراك أطفالك ليتحملوا جزءا من المسؤولية، سواء كان إخراج القمامة من المنزل إلى الحاوية، أو تنظيف غرفهم، أو ترتيب ألعابهم.

لحسن الحظ، يعد تطبيق "بيتنا" مثاليا للتعامل مع هذه المهام، إذ يساعد التطبيق على تنظيم عمل كل فرد من أفراد الأسرة، ويساعد في إعداد المهام اليومية الخاصة بكل واحد منهم، كما يساعد التطبيق في إعداد الميزانية الخاصة بالبيت من المصاريف المخصصة للخضار والفواكه والبقالة إلى إطعام الحيوانات المنزلية، كما أنه يوفر الوقت ويقلل من الإحباط الذي قد يصيب الأمهات والآباء من كثرة المهام والواجبات من خلال تنظيم حياة كافة أفراد الأسرة.

التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:

آبل ستور: 4.3 نجمات، وعدد من حمله غير مذكور، ولكن قام بتقييمه أكثر من 114 ألف مستخدم.

غوغل بلاي: + 3 نجمات، وحمله أكثر من 500 ألف مستخدم.

تحميل التطبيق من آبل ستور

تحميل التطبيق من غوغل بلاي