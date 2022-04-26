إدارة بايدن قلقة من بيع تويتر.. ماسك يعد بجعل المنصة أفضل والرئيس التنفيذي يتحدث عن مستقبل ضبابي

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس الاثنين، إنه يريد أن يجعل تويتر أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى، وذلك عقب إعلان إبرام ماسك اتفاقية استحواذ على شركة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، فيما أبدى مسؤولون بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قلقهم من أن تمهد الصفقة لعودة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على تويتر، في حين تحدث الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال عن مستقبل ضبابي للشركة.

وقال ماسك، وهو أغنى إنسان بالعالم، في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إنه يريد تحسين منصة تويتر عبر إضافة مميزات جديدة، و"جعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لتعزيز الثقة"، وأضاف أن تويتر تتمتع بإمكانيات هائلة، وأنه يتطلع للعمل مع الشركة والمستخدمين لتطويرها.

وأوضح الملياردير، والذي لديه أكثر من 83 مليون متابع على تويتر، أن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وأن تويتر هي ساحة العالم الرقمي حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

وكانت المناقشات بشأن صفقة استحواذ ماسك على تويتر قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل الملياردير مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه. وتنهي الصفقة مسيرة تويتر بوصفها شركة عامة منذ طرحها العام الأوليّ في 2013، إذ ستصبح شركة خاصة. وصعدت أسهم تويتر نحو 6% عقب الإعلان عن الاتفاق.

مستقبل ضبابي

وفي تصريح لافت، قال الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال للموظفين، أمس الاثنين، إن الضبابية تكتنف مستقبل الشركة عقب الإعلان عن صفقة استحواذ ماسك على الشركة.

وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجّل أغراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك.

المدير التنفيذي لشركة تويتر يعلن وقف التوظيف مؤقتا في رسالة الى العاملين في المنصة. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 25, 2022

وتعليقا على عملية الاستحواذ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن قلق منذ فترة طويلة بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، بغض النظر عمن يمتلك منصة تويتر أو يديرها.

وأضافت ساكي أن الإدارة الأميركية تتعامل بانتظام مع جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها، وتحدثت ساكي عن إصلاحات يمكن أن يتخذها الكونغرس بشأن منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إصلاح البند 230 من قانون آداب الاتصال.

حساب ترامب

وفي السياق نفسه، نقلت قناة "سي إن بي سي" (CNBC) الأميركية عن مسؤولين في إدارة بايدن قلقهم من أن يمهد استحواذ إيلون ماسك على تويتر لعودة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب على المنصة.

وكانت تويتر قد أوقفت حساب ترامب عقب أحداث الاقتحام الدامي لمبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021، وذلك للاحتجاج على جلسة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي فاز فيها بايدن على ترامب.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" (Fox News) الأميركية، أمس الاثنين، إنه لن يعود لاستخدام تويتر رغم نجاح إيلون ماسك بشراء الموقع، وأضاف الرئيس الأميركي السابق إنه سيظل يستخدم تطبيق "تروث سوشيال" (Truth social)، في إشارة إلى موقع التواصل الاجتماعي الذي أسسه.

استحواذ ايلون ماسك على تويتر … انتصار جديد لواحد من افراد عصابة باي بال PayPal Mafia التي أنشأت او استثمرت فيما تبلغ قيمته الان أكثر من 1.5 تريليون دولار من الشركات المبادرة مثل: يوتيوب – أوبر – لينكد إن – تسلا – بينتيريست – سبيس اكس – ستريب – سكوير – رديت – اير بي ان بي … الخ pic.twitter.com/1YsTOKblfn — Dr. Hussein Elzeiny (@biohussein) April 25, 2022

من جانب آخر، عبّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن قلقها بشأن اتخاذ خطوات لتقويض تطبيق السياسات، والآليات المصممة لحماية المستخدمين على تويتر.

وقال مايكل كلاينمان، مدير التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة الحقوقية إن أمنستي أصدرت عددًا من التقارير التي تتعقب استمرار عدم إحراز تويتر للتقدم في قضية خطاب الكراهية، وأضاف أن تقرير المنظمة الأخير الصادر في أواخر العام الماضي أبرز العديد من الخطوات الملموسة التي يجب على تويتر اتخاذها لمعالجة خطاب الكراهية والخطاب المسيء ضد النساء، والتي نفذوا منها خطوة واحدة فقط، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن منصة تويتر تأسست في الولايات المتحدة عام 2006 من قبل جاك دورسي، ونوح غلاس، وبيز ستون وإيفان ويليامز.