حديقة كبيرة وقاعة طعام وتثقيف بيئي.. تعرف على تفاصيل مقر غوغل الجديد في نيويورك

مع عودة موظفي "غوغل" (Google) إلى الحياة في مقر الشركة بعد أكثر من عامين من العمل عن بُعد، تمتلك الشركة مكتبا جديدا رائعا للعاملين في نيويورك.

فقد افتتحت غوغل رسميا مقرا جديدا على رصيف نهر هدسون، ويقع على أكبر سطح بناية في نيويورك.

المبنى الجديد الذي تبلغ مساحته 630 ألف قدم مربع، والذي يقع في الرصيف 57، يضم 3 مبان ويتسع لنحو 450 موظفا.

وستشمل المساحة، التي تضم حديقة على السطح بمساحة فدانين، قاعة طعام عامة جديدة، ومساحة مجتمعية وفصل دراسي عام مليء بالتكنولوجيا والذي سيوفر برامج التثقيف البيئي.

وفي حفل قص الشريط الاثنين الماضي، أشارت روث بورات كبيرة الإداريين الماليين لشركة "ألفابت" (Alphabet) و"غوغل" إلى حرص الشركة الأميركية على تعيين المزيد من الموظفين في نيويورك.

وقالت بورات عن نيويورك، وفقا لمجلة "نيويورك بيزنس جورنال" (bizjournals) "إن الجرأة هي التي تصنع سحر نيويورك، وهذا بالنسبة لنا هو الشيء المثير حقا، ما نواصل البناء عليه".

وقالت غوغل الأسبوع الماضي إن استثماراتها في الولايات المتحدة في المكاتب ومراكز البيانات ستصل إلى ما يقرب من 9.5 مليارات دولار في الولايات المتحدة عام 2022، بما في ذلك توسعاتها في نيويورك.

وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة تخطط لتطوير 1.7 مليون قدم مربع إضافية من المساحات المكتبية في حي هدسون سكوير.

وفي أبريل/نيسان الجاري، بدأت الشركة في فرض عودة المكاتب لمعظم الموظفين بعد عامين من العمل عن بعد أثناء الوباء. حيث طلبت الشركة من الموظفين البدء في العودة إلى المكاتب الفعلية على الأقل 3 أيام في الأسبوع للعمل "المختلط".