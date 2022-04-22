كشف متداول عملة مشفرة كيف خسر 650 ألف دولار على يد المحتالين الذين اخترقوا حسابه على "آي كلاود" (iCloud)، وفق تقرير لصحيفة "ذا صن" (The Sun)

وكان لدى دومنيك لاكوفون عدد كبير من العملات المشفرة القيمة و"الرموز غير القابلة للاسترداد" (NFTs) والمحفوظة في تطبيق المحفظة الرقمية "ميتا ماسك" (MetaMask) قبل أن يتمكن اللصوص الإلكترونيون من سرقته.

وكتب لاكوفون على "تويتر" (Twitter) بأن كل شيء بدأ بمكالمة هاتفية يعتقد أنها من "آبل" (Apple)، وكان يشتبه بأنه قد يكون احتيالا في البداية، لذا تجاهله.

ولكن عندما ظهر معرف المتصل باسم آبل مرة أخرى ورأى أنه رقم آبل، قرر الاتصال به.

وقال المحتال على الطرف الآخر من الهاتف إن حساب لاكوفون تعرض للاختراق وطلب رمزا تم إرساله إلى هاتفه.

ولكن بعد ثانيتين، تم مسح محفظة ميتا ماسك الخاص به بالكامل.

محفظة ميتا ماسك هي محفظة برمجية للعملات المشفرة تُستخدم للتفاعل مع سلسلة الكتل الخاصة بعملة الإيثيريوم

ومحفظة ميتا ماسك هي محفظة برمجية للعملات المشفرة تُستخدم للتفاعل مع سلسلة الكتل الخاصة بعملة الإيثيريوم، يُمكن لمستخدمي الخدمة الوصول إليها من خلال إضافة في المتصفح أو عبر تطبيق الهاتف ومن ثم استخدامها للتفاعل مع التطبيقات اللامركزية.

ويدعي لاكوفون أن المتسللين نجحوا في ذلك من خلال الحصول على "العبارة الأولية" المكونة من 12 كلمة والتي تعتبر مهمة للوصول إلى محفظة العملات المشفرة ويجب عدم مشاركتها مع أي شخص.

ولم يكن لاكوفون يعلم أن ميتا ماسك يخزن ملف العبارة الأولية تلقائيا على آي كلاود من جهاز الآيفون الخاص به.

ولم تعلق ميتا ماسك على الحادث، لكنها غردت محذرة المستخدمين "إذا قمت بتفعيل عملية النسخ الاحتياطي على آي كلاود لبيانات التطبيق، فسيشمل ذلك محفظة ميتا ماسك المشفرة بكلمة مرور".

وأضاف التطبيق "إذا لم تكن كلمة مرورك قوية بما يكفي، وقام شخص ما بخداع بيانات اعتماد آي كلاود الخاصة بك، فقد يعني ذلك سرقة أموالك".

وقدمت نصيحة للمستخدمين حول كيفية تعطيل النسخ الاحتياطي لآي كلاود "يمكنك تعطيل نسخ آي كلاود الاحتياطي لتطبيق ميتا ماسك على وجه التحديد عن طريق إيقاف تشغيل التبديل بالذهاب إلى الإعدادات ثم الملف الشخصي ثم آي كلاود وبعدها إدارة التخزين ثم النسخ الاحتياطية.

وأضافت "إذا كنت تريد تجنب آي كلاود الذي يفاجئك بعمل نسخ احتياطية غير مطلوبة في المستقبل، فيمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم معرف آي كلاود وتوقيف نسخ آي كلاود الاحتياطي".