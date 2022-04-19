يرغب الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla) إيلون ماسك في إجراء تغييرات جوهرية على "تويتر" (Twitter) مع قدر أقل من الإشراف على المحتوى.

وفي تقريرها، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية، تقول الكاتبة ميغان بوبروسكي إن إيلون ماسك أوضح خلال الأسبوعين الماضيين كيف يفكر في الشركة، وماذا سيفعل إذا نجح في الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها أكثر من 200 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأسبوع الماضي عرضًا بقيمة 43 مليار دولار لشراء تويتر، وردًّا على ذلك، تبنت الشركة ما يسمى "خطة الحبة السامة"، مما يجعل من الصعب على ماسك زيادة حصته في الشركة إلى ما يزيد عن 15%.

ساحة المدينة لحرية التعبير

وأوضحت الكاتبة أن ماسك، الذي وصف نفسه بأنه "محرر لحرية التعبير"، قال في مقابلة خلال مؤتمر "تيد" (TED) الأسبوع الماضي إن تويتر يمثّل "ساحة المدينة الفعلية"، وإنه "من المهم جدا أن تكون هناك ساحة شاملة لحرية التعبير"، مضيفًا أن تويتر يجب أن يكون أكثر حذرًا عند اتخاذ قرار بشأن حذف التغريدات أو حظر المستخدمين بشكل دائم.

استفتاء المستخدمين حول الميزات الجديدة

وأورد ماسك أن المنصة يجب أن تتبع أيضًا قوانين الدول التي تقدم خدماتها فيها، مشيرًا إلى أنه عندما يقوم تويتر بإجراء تغييرات لتوسيع أو تقليل وصول تغريدة، يجب أن يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة لما حدث.

بالإضافة إلى ذلك، قال ماسك إنه لا يملك جميع الإجابات، في حين قالت الصحيفة إن تويتر أمضى سنوات في محاولة الترويج لما يسميه الخطاب الصحي على المنصة، مضيفًا تعديل المحتوى جزئيًّا تحت الحجة القائلة بأنه مفيد للأعمال، إذ لطالما طالب مستخدمو تويتر بإضافة خاصية التعديل بعد النشر.

وبيّنت الكاتبة أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أجرى ماسك استطلاعًا لمستخدمي تويتر حول ما إذا كانوا يريدون ذلك، وأجاب أكثر من 70% من المستجيبين بـ"نعم"، في حين صرحت منصة تويتر في وقت لاحق بأنها كان تعمل بالفعل على مسألة التعديل منذ العام الماضي.

وكرر ماسك -كما نقلت الكاتبة- دعمه لخاصية التعديل بعد النشر في مقابلة مؤتمر تيد، وتحدث عن الطرق التي قد تنفذ بها المنصة هذه الميزة.

تويتر ملكية خاصة

وقال ماسك في ملف تنظيمي إنه يريد جعل تويتر خاصًّا، مشيرا إلى أن "تويتر بحاجة إلى التحوّل إلى شركة خاصة، لأن لديها إمكانات غير عادية".

وتلفت الكاتبة إلى أنه من المرجح أن يؤدي إخراج تويتر من البورصة العامة إلى تسهيل قيام ماسك بتنفيذ التغييرات التي يريدها على الشركة، نظرًا لأن الكثير من ضغط المساهمين سوف يتلاشى، رغم أن ماسك قال في مقابلة تيد إنه يرغب في الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المساهمين إذا نجح في جعل الشركة خاصة.

الخوارزمية للجميع

وفي مقابلة تيد، اقترح ماسك جعل خوارزمية تويتر مفتوحة المصدر، مما يعني أن الأطراف خارج الشركة سيكونون قادرين على عرض الإصلاحات والتغييرات والتوصية بها، وقال إن إحدى طرق القيام بذلك هي وضع الرمز على موقع "غيت هاب" الذي يستخدم لتخزين مشاريع البرامج، بحسب الكاتبة.

خدمات مدفوعة

وفي سلسلة من التغريدات، اقترح ماسك أن يمنح تويتر المستخدمين الذين يدفعون مقابل استخدام "تويتر بلو" (Twitter Blue) -وهي خدمة اشتراك تضيف ميزات إضافية إلى حسابات المستخدمين- علامة اختيار لإظهار أن حساباتهم "قد تمت المصادقة عليها"، وسيكون هذا مختلفًا عن علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة التي تتطلب أن تكون الحسابات أصلية ومعروفة، كما أكد أنه يجب أن يتحول تويتر نحو نموذج أعمال يعتمد أكثر على الاشتراكات.

والجدير بالذكر أن "تويتر بلو" يضيف حاليًا ميزات مميزة مثل "تراجع عن نشر التغريدة" مقابل رسوم شهرية قدرها 2.99 دولار أميركي، في حين اقترح ماسك أن يتضمن الاشتراك إزالة جميع الإعلانات، مشددًا على أن الأولوية القصوى بالنسبة له ستكون القضاء على "جيوش الروبوتات" على تويتر، والتي تقوم بإنشاء حسابات غير مرغوب فيها وتنفذ عمليات احتيال، كما دعا -في تغريدة له الأسبوع الماضي- إلى ما وصفها بالتغريدات الطويلة التي لا تقتصر على عدد الحروف المحدود الذي يتميز به تويتر.