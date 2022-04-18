توقفت شركة "تسلا" (Tesla) عن تضمين حزمة "موبايل كونيكتر" (Mobile Connector) المجانية مع طلبات السيارات الجديدة.

وذُكر الأمر لأول مرة بواسطة مستخدم لتسلا على "تويتر" (Twitter)، وأكده لاحقًا الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.

وتتيح لك الحزمة، التي يبلغ سعرها حاليا 275 دولارًا، توصيل سيارتك من نوع تسلا بمأخذ الكهرباء في الحائط لشحن السيارة والحصول على ما يقرب من ميلين إلى 3 أميال بعد ساعة من الشحن.

وقال إيلون ماسك، ردًّا على أحد الأشخاص الذين علقوا على الأخبار بعد مشاركتها على نطاق واسع من قبل المستثمر سوير ميريت، "كانت إحصائيات الاستخدام لهذه الميزة منخفضة للغاية، لذا وجدناها لا تستحق الإبقاء عليها"، وأضاف "على الجانب الآخر، سنقوم بتضمين مزيد من محولات القابس مع مجموعة الموصل المحمول".

وغرد ماسك لاحقًا بأن تسلا ستخفض سعر موصل الهاتف المحمول إلى 200 دولار، وتسهل طلب الملحق جنبًا إلى جنب مع سيارة جديدة.

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

لست بحاجة إلى محول لشحن سيارة تسلا من أحد أجهزة الشحن الفائقة للشركة أو موصل تسلا والـ"كونيكتر" (Tesla Wall Connector) المثبت في منزلك. وفي الوقت الحالي، تم إدراج حزمة الشحن على أنها غير متوفرة في موقع تسلا الإلكتروني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تزيل فيها تسلا كابل الشحن، فقد قامت الشركة سابقًا بتضمين موصلات المستوى الأول والمستوى الثاني مع كل سيارة جديدة، لكنها توقفت فيما بعد.

واتبعت تسلا خطوة "آبل" (Apple) التي قامت قبل بضع سنوات بإزالة الشاحن من أجهزة آيفون الجديدة، ولكنها شهدت دعاوى قضائية عدة في الأسواق العالمية بسبب هذه الخطوة.

و شركة تسلا ليست أول شركة سيارات تقوم بهذه الخطوة، فقد أزالت شركة "كيا" أيضًا كابل الشحن للسيارة "إيه في 6" (EV6) الجديدة.

ويمكن للمشترين إضافة الموصل إلى مشترياتهم من متجر تسلا عبر الإنترنت، لكن عدم وجود موصل شحن مضمن يعني لا وجود للشحن المنزلي.