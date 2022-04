توقفت شركة "تسلا" (Tesla) عن تضمين حزمة "موبايل كونيكتر" (Mobile Connector) المجانية مع طلبات السيارات الجديدة.

وذُكر الأمر لأول مرة بواسطة مستخدم لتسلا على "تويتر" (Twitter)، وأكده لاحقًا الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.

وتتيح لك الحزمة، التي يبلغ سعرها حاليا 275 دولارًا، توصيل سيارتك من نوع تسلا بمأخذ الكهرباء في الحائط لشحن السيارة والحصول على ما يقرب من ميلين إلى 3 أميال بعد ساعة من الشحن.

وقال إيلون ماسك، ردًّا على أحد الأشخاص الذين علقوا على الأخبار بعد مشاركتها على نطاق واسع من قبل المستثمر سوير ميريت، "كانت إحصائيات الاستخدام لهذه الميزة منخفضة للغاية، لذا وجدناها لا تستحق الإبقاء عليها"، وأضاف "على الجانب الآخر، سنقوم بتضمين مزيد من محولات القابس مع مجموعة الموصل المحمول".

وغرد ماسك لاحقًا بأن تسلا ستخفض سعر موصل الهاتف المحمول إلى 200 دولار، وتسهل طلب الملحق جنبًا إلى جنب مع سيارة جديدة.

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022