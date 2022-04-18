يمكن للخوارزميات اكتشاف الأنماط في التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب غير المرئية بالعين المجردة. ويعد عدم انتظام ضربات القلب المميت أحد أكثر الحالات فتكًا ولكن يصعب التنبؤ به وبالتالي الوقاية منه.

ولكن ماذا لو كان بإمكان نظام الذكاء الاصطناعي تقديم بعض المساعدة؟ تحدد دراسة نُشرت هذا الشهر في نيتشر كارديوفسكيلار ريسيرش (Nature Cardiovascular Research) نموذجا للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على صور لقلوب مرضى، بالإضافة إلى خلفيات المرضى ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ فيما إذا كان المريض قد يموت بسبب السكتة القلبية ومتى.

ويعتقد حاليا أن الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية في هذه المهمة من الطبيب، حيث يكتشف الذكاء الاصطناعي أنماطا في التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب غير مرئية بالعين المجردة.

وقالت ناتاليا ترايانوفا، كبيرة مؤلفي سايتيك ديلي (SciTechDaily)، وأستاذة الطب الحيوي في جامعة جون هوبكنز (JOHNS HOPKINS): "هناك مرضى قد يكونون معرضين لخطر منخفض للموت القلبي المفاجئ ويحصلون على أجهزة تنظيم ضربات القلب التي قد لا يحتاجون إليها، وفي المقابل هناك مرضى معرضون لمخاطر عالية لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه ويمكن أن يموتوا في مقتبل العمر. ما يمكن أن تفعله الخوارزمية لدينا هو تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الموت القلبي ومتى سيحدث، مما يسمح للأطباء بتحديد ما يجب القيام به بالضبط".

تسطيح المعلومات المخفية

استخدمت ترايانوفا وفريقها صورا لقلوب تم تحسين التباين فيها حتى تظهر معلومات مخفية عادة عن العين البشرية المجردة. وباستخدام هذه التقنية، تمكن الباحثون من تصور توزيع الندبات من مئات المرضى الحقيقيين في مستشفى جونز هوبكنز، ومنحهم معلومات مهمة حول أنماط الندبات التي لم يتمكن الأطباء من الوصول إليها بعد.

من جهته أضاف المؤلف الأول للدراسة دان بوبيسكو، وهو طالب دكتوراه سابق في جامعة جونز هوبكنز، إنه يمكن توزيع هذا الندبات بطرق مختلفة وهي تقول شيئا عن فرصة المريض للبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن "هناك معلومات مخبأة فيها".

لكن هل هذه التقنية دقيقة؟

تم التحقق من صحة تنبؤات الخوارزميات بشكل أكبر في الاختبارات مع مجموعة مستقلة من المرضى من 60 مركزا صحيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويعمل الفريق الآن على تطوير أنظمة أخرى للكشف عن المزيد من الأمراض. حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة أن تحدث ثورة إلى الأبد في كيفية تشخيص أمراض القلب وعلاجها.