سعى الرئيس التنفيذي لتويتر (Twitter) باراغ أغراوال إلى طمأنة الموظفين خلال اجتماعهم مع الإدارة الخميس، قائلا إن الشركة لن تكون "رهينة" لأحد، وذلك بسبب أخبار عرض إيلون ماسك لشراء الشركة، بحسب تصريح مصدر مطلع على الأمر لوكالة رويترز.

وجاء الاجتماع بعد أنباء مفادها أن الرئيس التنفيذي لـ تسلا (Tesla) إيلون ماسك عرض شراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 43 مليار دولار.

وأخبر أغراوال الموظفين أن المجلس كان يواصل مراجعة عرض ماسك، لكن المعلومات التي يمكنه مشاركتها معهم -الموظفين- كانت محدودة.

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، طرح سؤال: كيف وصلت الشركة إلى قرار منح ماسك مقعدًا بمجلس الإدارة؟ وقال أحد الموظفين "هل سنبدأ دعوة جميع أصحاب المليارات فقط إلى مجلس الإدارة؟" وذلك حسب جزء من محضر الاجتماع وصل لرويترز.

ورد أغراوال أن مجلس الإدارة تصرف بما تمليه مصلحة المساهمين وقال "لدي وجهة نظر قوية بأن الذين ينتقدون خدمتنا، يجب أن نستمع لصوتهم حتى نتمكن من التعلم والتحسن".

وسأل موظف آخر أغراوال عن رأيه في تعريف ماسك لحرية التعبير، وما إذا كان يتماشى مع كيفية تعامل تويتر مع هذا المفهوم.

ولم يتطرق أغراوال إلى السؤال بشكل مباشر، قائلاً إن الكثير من عمل الشركة كان يركز على التحسين المستمر لـ "صحة المحادثات المنشورة" على تويتر.

وفي وقت سابق، قال أغراوال إنه يعتقد أن "تويتر يرمز إلى أكثر من إنسان".

ورفض متحدث باسم تويتر التعليق على الاجتماع، لرويترز.