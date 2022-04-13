أعلنت شركة "لوسيد" (Lucid) للسيارات الكهربائية عن نسخة جديدة عالية الأداء من سيدانها الفاخرة الكهربائية بالكامل "لوسيد إير" (Lucid Air) التي تم الإعلان عنها عبر "سي إن بي سي" (CNBC).

ويمكن اختيار سيارة "لوسيد إير غراند تورنغ بيرفورمانس" (Lucid Air Grand Touring Performance) الجديدة من خلال طلب إضافة هذه الميزة عبر الإنترنت، التي سوف ترفع أداء محرك غراند تورنغ القياسي البالغ 819 حصانًا ليصبح 1050 حصانًا.

هذا الطراز الجديد ليس أقوى سيارات لوسيد إير في الواقع، فهذا المركز يذهب إلى "طراز دريم" (Dream Edition) الذي تبلغ قوته 1111 حصانًا، الذي تم بيع إصدار محدود منه.

تم الترويج لطراز دريم هذا باعتباره السيارة الكهربائية الوحيدة التي حققت ربع ميل في أقل من 10 ثوان عام 2020، والتي تفوقت على أسرع طراز من سيارات تسلا وهو "تسلا إس" (Tesla S) في ذلك الوقت.

ومع هذا لا يمكن للنموذج الجديد أن يتغلب على طراز "تسلا إس"، ولكن لا يزال بإمكانك الحصول على تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية.

وعلى الرغم من أن غراند تورنغ بيرفورمانس لا يمكنها التغلب على طراز "تسلا موديل إس بلايد" (Tesla Model S Plaid) الذي يصل لتسارع 100 كيلومتر في 1.99 ثانية، فإنه يمكنها السفر لنحو 160 كيلومترا إضافية (أكثر من تسلا) وبشحنة واحدة، إذ يصل مدى الرحلة إلى 717 كيلومترا.

ويتضمن الطراز الجديد عجلات "إيرو سبورت" (Aero Sport) فريدة مقاس 21 بوصة، وستكلفك الميزات الرياضية المضافة للسيارة الجديدة مبلغا إضافيا -مقارنة بطراز غراند تورنغ العادي- يصل إلى 40 ألف دولار.

وتباطأ إنتاج لوسيد للسيارات الكهربائية، إذ كان عليها سحب ما يصل إلى 8 آلاف سيارة من المقرر إنتاجها لعام 2022 بسبب تحديات سلسلة التوريد. وقامت الشركة الموجودة بولاية كاليفورنيا، بدءا من فبراير/شباط الماضي، بتسليم حوالي 300 مركبة فقط من أكثر من 25 ألف حجز للعملاء.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، إن أداء سيارة لوسيد إير غراند تورنغ بيرفورمانس الجديدة جاء لتلبية الطلب القوي الذي نراه على الإصدارات عالية الأداء من لوسيد إير، وبما أن لوسيد تصنع محركاتها وبطارياتها الخاصة، يقول رولينسون إن بإمكان الشركة طرحها في السوق "بسرعة ملحوظة".