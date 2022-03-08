تطلق شركة "آبل" (Apple) اليوم الثلاثاء مؤتمرها الأول لعام 2022، عبر موقعها الرسمي، ومن المتوقع أن تطرح آبل خلال المؤتمر هواتف "آيفون" (iPhone) جديدة.

واختارت آبل تسمية حدثها الأول لهذا العام "بييك بيرفورمانس" (Peek Performance) التي تعني "نظرة خاطفة على الأداء".

سيبث المؤتمر عبر الموقع الرسمي لشركة آبل، أو من خلال تطبيق "آبل تي في آب" (Apple TV app)، بحسب ما أعلنت الشركة رسميا قبل أيام من انطلاق المؤتمر.

ما المتوقع في مؤتمر آبل؟

من المرتقب أن تكشف الشركة في المؤتمر -الذي سيعقد افتراضيا عبر الإنترنت- عن هاتف آيفون جديد قليل التكلفة.

وبحسب التكهنات والتسريبات التي انتشرت حول هذا المؤتمر، فإن آبل بصدد طرح نسخة جديدة من هاتف "آيفون إس إي 3" (SE3)، ونسخة جديدة من الجهاز اللوحي "آيباد إير 5" (iPad Air 5)، بالإضافة لأحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزتها، "آي أو إس 15.4" (iOS 15.4).

أول آيفون في 2022

وسبق أن كشفت توقعات الخبراء عن جوانب جديدة تتعلق بمواصفات هاتف آيفون الجديد.

ويتوقع أن يجذب هذا الهاتف أكثر من مليار مستخدم حاليا لأنظمة "أندرويد" (Android)، إذ كشفت تقارير عن أن الهاتف لن يدعم أحدث وأكبر تقنيات "ماغ سيف" (MagSafe)، الشاحن اللاسلكي الممغنط الشهير من آبل، في حين يتوقع أن يدعم الهاتف الجديد الشحن اللاسلكي "كيو آي" (Qi) المستخدم في هواتف أندرويد.

ويشير التقرير أيضا إلى أن آبل بدأت بالفعل في إنتاج كل من هاتف "آيفون إس إي 3" والجهاز اللوحي "آيباد إير 5" الجديد.