انتهى مساء الثلاثاء مؤتمر آبل الأول لهذا العام والذي كان بعنوان "بييك بيرفورمانس" (Peek Performance)، والذي أعلنت فيه عن أول منتجاتها لعام 2022، التي ميزها الأداء العالي.

آيفون إس إيه قوة أكبر وجيل خامس بسعر أقل

أعلنت آبل عن جيل جديد من هاتف "آيفون إس إيه" (iPhone SE) برقاقة "إيه 15 بيونك" (A15 Bionic).

ويتميز "آيفون إس إيه" الجديد بأنه يمتلك أقوى معالجات آبل مع شاشة بحجم 4.7″ بوصات قوية ومقاومة للصدمات والخدوش وأيضا مقاومة الماء والغبار. بـ3 ألوان. مع بصمة "توتش آي دي" (TouchID)، مع دعم لشبكات الجيل الخامس "جي5" (5G)، وكاميرا 12 ميغا بكسل.

ويأتي الهاتف الجديد بسعر 429 دولارا وسيكون متاحا في 18 مارس/آذار الجاري.

آيباد آير مع رقاقة خارقة

وكشفت آبل عن جهاز "آيباد آير" (iPad Air) الجديد مع رقاقة "إم1" (M1) ويحتوي آيباد آير الجديد على كاميرا أمامية واسعة 12 ميغا بكسل مع دعم أفضل بـ60% من معالج الجيل السابق. وهو أسرع في معالج الرسوميات بمرتين من السابق.

كما يدعم سمارت كيبورد (Smart Keyboard) وماجيك كيبورد (Magic Keyboard) ويدعم الجيل الثاني من قلم آبل.

آيباد آير الجديد يأتي بسعر يبدأ من 599 دولارا وبسعة تخزين من 64 إلى 256 غيغابايتا. وبنسخة واي فاي ونسخة شريحة إنترنت.

رقاقة إم1 ألترا لعصر جديد من الحواسيب

وأعلنت آبل عن رقاقة "إم1 ألترا" (M1 Ultra) الجديدة لحواسيب ماك (Mac) وهي عبارة عن شريحتَين من معالج "إم1 ماكس" (M1 Max) بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 128 غيغابايتا – 20 نواة إلى 64 نواة وهي أسرع 8 مرات من شريحة "إم1" التي تعتبر من أسرع شرائح الحاسوب.

ماك ستوديو وستوديو ديسبلاي

وكشفت آبل عن حاسوب ماك ستوديو (Mac Studio) المزود بأقوى معالجات آبل وشاشة ستوديو ديسبلاي (Studio Display) الخاصة بالمحترفين.

حاسوب آبل ماك ستوديو الجديد بمعالج آبل الجديد "إم1 ألترا" هو أسرع بـ80% من أسرع جهاز ماك برو! (نعم جهاز ماك برو المعروف بقوته).

وتقول آبل إن معالج إم1 ألترا هو أقوى معالج حاسوب على الإطلاق!

أما شاشة ستوديو ديسبلاي الجديدة من آبل فتبلغ دقتها "كيه5" (K5) بـ14.7 مليون بكسل وبمعالج "إيه 13" (A13) وكاميرا أمامية واسعة سعة 12 ميغا بكسل تدعم تقنية تصوير سنتر ستيغ (Center Stage).

وتبدأ أسعار ماك ستوديو وشاشة ستوديو ديسبلاي الجديدة من آبل 1999 دولارا لماك ستوديو و1599 دولارا لشاشة ستوديو ديسبلاي. وتقول آبل إنه لا يوجد أي حاسوب في العالم يقدم أداءً مقاربًا لهذه الأجهزة بهذه الأسعار.

وهذه صور من المؤتمر