اخترق قراصنة شبكة "رونين" (Ronin)، وهي شبكة جانبية مبنية على الإيثيريوم تديرها شركة "سكاي مافيس" (Sky Mavis) المرتبطة بلعبة الإنترنت الشهيرة "آكسي أنفينتي" (Axie Infinity)، في أحدث جريمة تضرب قطاع الأصول الرقمية، وفق ما أورده تقرير لوكالة رويترز.

وسرق قراصنة عملات مشفرة بقيمة تقارب 615 مليون دولار، وقالت رونين -التي تسمح بنقل العملات المشفرة عبر تقنية "سلاسل الكتل" (Blickchain) المختلفة أول أمس الثلاثاء إن المتسللين سرقوا في 23 مارس/آذار حوالي 173 ألفا و600 من عملة الإيثيريوم و25.5 مليون دولار أميركي، وهو ما يجعل السرقة واحدة من أكبر السرقات المسجلة.

وكشف حساب "سكاي مافيس" على تويتر الحادثة، وذكر أن الاختراق وقع منذ 23 مارس/آذار الجاري، ولكن لم يكتشف ذلك إلا في وقت سابق من أول أمس الثلاثاء 29 مارس/آذار.

Important announcement regarding a security breach on the Ronin Network. https://t.co/88TilOGTX6

