يفكر الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) "بجدية" في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي تنافس تويتر (Twitter)، بعد شعوره بأن منصة التغريد الشهيرة لم تعد تتيح حرية التعبير كالسابق.

وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي تويتر يوم السبت الماضي عما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تتكون من خوارزمية مفتوحة المصدر وتعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وانتقد ماسك، الذي يستخدم تويتر بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة. وقال في تغريدة إنه "يفكر بجدية" بإطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة، معتبرا أن تويتر تقوض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير.

وتأتي تغريدته بعد يوم واحد من نشره استطلاعا على تويتر سأل فيه المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من 70% "لا".

وقال ماسك يوم الجمعة "نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة. يرجى التصويت بعناية".

وإذا قرر ماسك المضي في إنشاء منصة جديدة، فسوف ينضم إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تقدم نفسها على أنها حامية حرية التعبير والتي تأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأن وجهات نظرهم يتم قمعها على منصات مثل تويتر وفيسبوك (Facebook) المملوك لشركة ميتا (Meta) ويوتيوب (Youtube) المملوك لشركة ألفابت (Alphabit)

ولم تقترب أي من الشركات، بما في ذلك تروث سوشيال (TruthSocial) المملوكة لدونالد ترامب وموقع رامبل (Rumble) لمقاطع الفيديو، من مضاهاة شعبية المنصات الرئيسية حتى الآن.