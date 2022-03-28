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آبل وغوغل تسدان ثغرة سمحت للروس بالتسلل لنظام المدفوعات الإلكتروني

Title 1419482291 Category ShutterStock, Shutter Stock, Technology, Objects File Type jpg Picture Size 4608 x 3456 Release Information Editorial Use Only. Use of this image for advertising or promotional purposes is prohibited. Description Moscow, Russia - June 03, 2019: Google Play and App Store icons on smartphone screen. App store and Google play are competitors in market of applications for smartphones. Selective focus. Keywords ShutterStock, Shutter Stock, app, editorial, play, smartphone, android, buy, mobile, touch, google, illustrative, store, technology, icons, market, apple, download, illustrative-editorial, application, phone, logo, online, connect, internet
آبل أعلنت أنها لن تدعم نظام مدفوعات مير المحلي في روسيا من خلال خدمة "آبل باي" (شترستوك)
28/3/2022

أغلقت شركة "آبل" (Apple) ثغرة سمحت لبعض الروس بالاستمرار في استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول على الرغم من العقوبات الاقتصادية المستمرة ضد روسيا.

وأبلغت الشركة الأميركية مجموعة "إن إس بي كيه" (NSPK)، التي تعتبر كبرى شركات الائتمان الروسية، أنها لن تدعم نظام مدفوعات "مير" (Mir) المحلي في روسيا من خلال خدمة "آبل باي" (Apple Pay)، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وقال نظام الدفع الوطني للبطاقات "بدءا من 24 مارس/آذار، لا يمكن للمستخدمين إضافة بطاقات مير جديدة إلى الخدمة. وستوقف آبل أيضا جميع عمليات البطاقات المضافة مسبقا خلال الأيام القليلة المقبلة".

واتخذت غوغل (Google) إجراءً مماثلا خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير منفصل من صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، حيث أوقفت الشركة برنامجا سمح للروس بربط بطاقات مير الخاصة بهم بـ"غوغل باي" (Google Pay).

وقال متحدث باسم غوغل "أوقفنا مؤقتا الخدمات المتعلقة بالدفعات في روسيا نتيجة لتعطيل خدمات الدفع الخارجة عن سيطرتنا".

وذكر تقرير لموقع "ذا فيرج" (The Verge)، أن البنك المركزي الروسي أنشأ برنامج مير بعد أن فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا ردا على ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ووفقا لإحصاءات نشرها البنك المركزي الروسي، تم استخدام بطاقات "مير" في أكثر من 25% من المعاملات التي تمت داخل روسيا باستخدام البطاقات.

المصدر : مواقع إلكترونية