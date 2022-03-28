أغلقت شركة "آبل" (Apple) ثغرة سمحت لبعض الروس بالاستمرار في استخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول على الرغم من العقوبات الاقتصادية المستمرة ضد روسيا.

وأبلغت الشركة الأميركية مجموعة "إن إس بي كيه" (NSPK)، التي تعتبر كبرى شركات الائتمان الروسية، أنها لن تدعم نظام مدفوعات "مير" (Mir) المحلي في روسيا من خلال خدمة "آبل باي" (Apple Pay)، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وقال نظام الدفع الوطني للبطاقات "بدءا من 24 مارس/آذار، لا يمكن للمستخدمين إضافة بطاقات مير جديدة إلى الخدمة. وستوقف آبل أيضا جميع عمليات البطاقات المضافة مسبقا خلال الأيام القليلة المقبلة".

واتخذت غوغل (Google) إجراءً مماثلا خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير منفصل من صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal)، حيث أوقفت الشركة برنامجا سمح للروس بربط بطاقات مير الخاصة بهم بـ"غوغل باي" (Google Pay).

وقال متحدث باسم غوغل "أوقفنا مؤقتا الخدمات المتعلقة بالدفعات في روسيا نتيجة لتعطيل خدمات الدفع الخارجة عن سيطرتنا".

وذكر تقرير لموقع "ذا فيرج" (The Verge)، أن البنك المركزي الروسي أنشأ برنامج مير بعد أن فرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على روسيا ردا على ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ووفقا لإحصاءات نشرها البنك المركزي الروسي، تم استخدام بطاقات "مير" في أكثر من 25% من المعاملات التي تمت داخل روسيا باستخدام البطاقات.