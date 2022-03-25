أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في مدينة أومسك الروسية تمكنوا من صنع نموذج جديد من الحواسيب المحمولة التي توفر حماية عالية جدا للبيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الحاسوب الجديد المسمى "بيتبلاز تايتان" (BITBLAZE Titan) -الذي بدأت شركة "بروموبيت" (Promobit) مرحلة إنتاجه- جهّز بمكونات روسية الصنع بما فيها اللوحة الأم وأقراص التخزين الداخلية من نوع "إس إس دي" (SSD) وأنظمة تبريد المعالج.

وسيضمن الجهاز حماية ممتازة للبيانات، كما سيصعب اختراقه كونه مجهزا بأنظمة تشغيل مطورة وأنظمة تشغيل "لينوكس" (Linux)، وفق المصدر ذاته.

وسيحصل هذا الجهاز كذلك على معالجات "بايكال-إم" (Baikal-M) الروسية الصنع والمجهزة بثماني أنوية والمصممة لتوفير تشفير عال للبيانات أيضا.

وأشار مطورو الحاسوب إلى أنهم بدؤوا بالعمل على تطوير مكونات هذا الجهاز منذ أكثر من عام، وما زالوا يطورون تقنياته لتوفر أداء أفضل، وصمموا الحاسوب ليكون مناسبا للعمل بشكل رئيسي في المؤسسات الحكومية الروسية ومع الهيئات المهتمة بالعمل الآمن عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن معالجات بايكال-إم الروسية جهّزت بأنوية يصل ترددها إلى 1.5 غيغاهيرتز، وصممت لتعمل مع مختلف أنواع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية بما فيها أجهزة الصراف الآلي المصرفية وكذلك الحواسيب التي تستخدم في المنشآت الصناعية.

وأعلنت الشركة المصنعة أن سعر طراز الحاسوب في علبة الألمنيوم نحو 100 إلى 120 ألف روبل (حوالي 700 إلى 1100 دولار)، وسيكلف الخيار في علبة التيتانيوم 200 ألف روبل (ما يقارب ألفي دولار) على الأقل.

ويحتوي الحاسوب المحمول على شاشة قياس 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 نقطة، و16 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي، ومحرك أقراص بسعة 250 إلى 512 غيغابايتا، وسعة بطارية التخزين عند 6 آلاف مللي أمبير.

لا يكفي أداء بطاقة الفيديو المضمنة بالحاسوب للعب الألعاب الحديثة أو معدات العرض. لذلك فهو هو جهاز حاسوب محمول مصمم لبعض المهام المكتبية.

وقال مكسيم كوبوسوف مدير بروموبيت لموقع "إن جي أس 55.آر يو" (NGS55.RU) "على الرغم من محدودية المهام للحاسوب، فإن لدينا خططا للتحرك لإنشاء نموذج استهلاكي".

وسينتج من هذا الحاسوب كدفعة أولى 1000 قطعة. وسيتم إطلاق الإنتاج الضخم للجهاز في عام 2022.