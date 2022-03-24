كوروسكا-4.. ماذا تعرف عن نظام الحرب الإلكتروني الروسي وكيف يعمل في المعركة؟

كما أن هناك ضحايا وخسائر في الحروب، فإن فيها غنائم أيضا، وبعض من هذه الغنائم قد تكون كنوزا لا تقدر بالمال وبالذات وقت المعركة، وهذا بالضبط ما حدث مع الجيش الأوكراني الذي استولى مؤخرا على نظام الحرب الإلكتروني الروسي المتطور "كوروسكا-4" (Krasukha-4) الذي وصفته وكالات الأنباء والمراقبون العسكريون بأنه كنز عسكري وأكبر غنيمة للقوات الأوكرانية منذ بدء الحرب.

ولكن ما هو كوروسكا-4؟

هو نظام حرب إلكتروني متطور، روسي الصنع، تم تصميمه وتصنيعه بواسطة شركة "مصنع بريانسك الكهروميكانيكية" (Bryansk Electromechanical Plant (KRET)) ويهدف إلى تحييد أقمار التجسس بالمدار الأرضي المنخفض (LEO) والرادارات الأرضية والرادارات المحمولة جواً "أواكس" (AWACS) على نطاقات تتراوح ما بين 150 و300 كيلومتر، كما أن النظام قادر أيضا على إلحاق الضرر بأنظمة الحرب الإلكترونية واتصالات العدو بشكل كبير وحاسم.

وقد تلقت وزارة الدفاع الروسية أول دفعة من هذا النظام في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأدخلته إلى الخدمة فورا لإكمال وحدات "كوروسكا-2" (Krasukha-2) المستخدمة فعلا من قبل الجيش الروسي.

وزود هذا النظام الجيش بقدرات تشويش رادار قوية، حيث تم وصف "كوروسكا-4" بأنه أداة فعالة للغاية ضد "الرادارات الطائرة" مثل طائرة "جوينت ستارز" (USAF E-8 Joint STARS) الأميركية، أو أقمار الاستطلاع، مثل القمر الصناعي الأميركي "لاكروس" (Lacrosse) كما أنه وسيلة ممتازة للحماية والتهرب من المراقبة ومحاربة الطائرات بدون طيار، وذلك حسب ما ذكرت منصة "أرمي ريكوغنيشن" (Army Recognition) في تقرير لها مؤخرا.

مكونات النظام

يتكون هذا النظام من برج كبير مثبت في الجزء العلوي من هيكل حماية خاص به مركب على ظهر شاحنة عسكرية من نوع "كاماز 6350 8*8" (Kamaz 6350 8×8) حيث يتم توصيل هوائيين دائريين على كل جانب من البرج، وهناك أيضا "الصاري التلسكوبي" المتصل بهوائي آخر في الجزء الخلفي من البرج.

في حالات الحركة، يتم وضع البرج داخل هيكل الحماية، أما في موقع القتال فيتم إنزال اثنين من المثبتات الهيدروليكية على الأرض بهدف تثبيته على كل جانب من جانبي الهيكل.

ويتم تجهيز الشاحنة التي تحمل هذا النظام بكابينة خاصة بالطاقم في المقدمة، ويمكن تزويد هذه الكابينة بدرع من الفئة "إيه 5" (A5) يوفر الحماية ضد إطلاق النار من الأسلحة الصغيرة.

سرعة الحركة

الشاحنة العسكرية كاماز التي تحمل هذا النظام مزودة بمحرك ديزل بقدرة 360 حصانا، ويمكن أن تعمل الشاحنة بسرعة قصوى تبلغ 95 كلم/ساعة، وتستطيع قطع مسافة ألف كلم، ويوجد داخل هذه الشاحنة ممر بعمق 1.75م.

كيف يعمل كوروسكا-4 بالمعركة؟

يقوم نظام الحرب الإلكترونية المتنقلة "كوروسكا-4" بقمع وإخماد أقمار التجسس المعادية والرادارات الأرضية وأنظمة الإنذار والتحكم المحمولة جوا مثل نظام "أواكس" عن طريق إنشاء تشويش قوي على ترددات الرادار الأساسية المنبعثة منها وغيرها من المصادر الباعثة للراديو.

كما أن "كوروسكا-4" قادر على حماية القوات والمعدات على الأرض بشكل فعال ضد أقمار المراقبة الراديوية أو الرادارات الأرضية أو أنظمة الإنذار والتحكم المحمولة جواً، حيث سيجعل هذا النظام الهجمات الصاروخية التي يتم التحكم فيها عن بُعد غير فعالة، وتم تصميم النظام بشكل أساسي لمواجهة هجمات الأعداء الذين يمتلكون تقنيات متقدمة.

وقد ذكرت صحيفة "ذا تلغراف" (The Telegraph) البريطانية أن وكالات الاستخبارات الأميركية والغربية ستبدأ قريبا بفحص أسرار هذا النظام وتحديد مدى فعالية المعدات الروسية في تتبع طائرات الناتو.

ورجحت الصحيفة أن يتم نقل النظام عن طريق البر إلى منشأة القوات الجوية الأميركية في رامشتاين بألمانيا، قبل نقله بالطائرة إلى الولايات المتحدة لمزيد من التقييم والاختبار.