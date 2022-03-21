تأمل شركة "سامسونغ" (Samsung) في سرقة الأضواء من "آيفون" (iPhone) من خلال إطلاقها أحدث إصدار لها من "غالاكسي إس" (Galaxy S).

وندرج هنا بعض الحيل الجميلة الخاصة بهواتف سامسونغ لبعض المستخدمين الجدد المحتملين والذين يستعدون للقفز إلى طراز "غالاكسي إس22" (Galaxy S22) حال إطلاقه.

وضع اليد الواحدة

يعد وضع اليد الواحدة طريقة رائعة لتحسين مساحة الشاشة بيد واحدة، بحيث تظل الأشياء التي تحتاج إلى النقر عليها منخفضة حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

ولتنشيط هذا الوضع ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات ثم الميزات المتقدمة، ومن هناك حدّد الحركات والإيماءات، متبوعة بالوضع بيد واحدة.

دائما على الشاشة

يتم ضبط شاشات هواتف سامسونغ تلقائيًا على الإيقاف عند عدم استخدامها، وتضيء مرة أخرى فقط عند النقر عليها.

من الواضح أن وجود الشاشة طوال الوقت يستنزف البطارية بشكل أسرع، ولكن إذا كنت تحتاج الشاشة بشكل دائم، فهذه هي الطريقة التي تقوم بها بضبط الهاتف.

انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "قفل الشاشة".

اختر "ألوايز أون ديسبلاي" (Always on Display)، واضغط على المفتاح أعلى الشاشة.

من هناك، اختر الوضع الذي يناسب احتياجاتك.

لاختيار التطبيقات التي تريد عرضها، ارجع إلى صفحة شاشة القفل، وانتقل إلى "فيس ويدجيتس" (Face Widgets) هذه المرة.

قم بتنشيط كل تطبيق تريده.

تثبيت النافذة

تتيح لك هذه الميزة تثبيت أحد التطبيقات على شاشة جهازك.

هذا يعني أن التطبيق المثبت فقط هو متاح للشخص الذي يستخدمه، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد أن تظهر لشخص ما شيئًا ما على هاتفك ولكنك لا تريده أن يصل إلى أي شيء آخر.

لإعداده، انتقل إلى الإعدادات والقياسات الحيوية والأمان، ثم انقر فوق إعدادات الأمان الأخرى، وحدد تشغيل تثبيت "ويندوز" (Windows).

بعد ذلك، لتثبيت تطبيق على الشاشة ما عليك سوى فتح التطبيق الذي تريد تثبيته، وتحديد الأحدث متبوعًا برمز التطبيق، ثم قم بتثبيته.

ترتيب التطبيقات أبجديا

إذا كنت تفضل أن ترى تطبيقاتك منظمة ترتيبًا أبجديا، فيمكنك ذلك.

افتح شاشة التطبيقات واضغط على أيقونة القطع (ellipsis).

اختر تخطيط العرض (view) واضغط على القائمة الأبجدية.

اللون عن طريق الكلمات الرئيسية

يتيح لك اللون حسب الكلمة الرئيسية تخصيص الإشعارات بحيث تظهر بلون معين من اختيارك إذا كانت تحتوي على كلمة معينة.

لإعداده، انتقل إلى الإعدادات، متبوعة بالإشعارات.

ابحث عن الإعدادات المنبثقة الموجزة، ثم انقر فوق اللون حسب الكلمة الأساسية.

اكتب كلمتك الرئيسية، وحدد اللون الذي تريد أن يكون الإعلام به.

شاشة القفل الديناميكي

إذا كنت تريد أن تحصل شاشة القفل على صورة جديدة بين الحين والآخر، يمكنك إعداد ميزة قفل الشاشة الديناميكي.

يمكنك الاختيار من بين حزم الصور، وهي مجموعات من الخلفيات التي سيتم تحديثها تلقائيًا كل أسبوعين.

ولضبط هذه الخاصية اذهب إلى الإعدادات، انتقل إلى قفل الشاشة، ثم خدمات الخلفية.

اضغط على تطبيق وانتقل إلى أيقونة الإعدادات.

حدد حزمة صور لتنزيلها وسيتم تطبيق شاشة القفل الديناميكي تلقائيًا كخلفية للشاشة.