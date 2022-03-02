فريق "ري-تيم" من جامعة قطر يتأهل للجولة النهائية من "كأس التخيل" التي تقيمها مايكروسوفت.. فما هذه الجائزة؟

توجت شركة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت (Microsoft) فريق "ري-تيم" (Re-team) من جامعة قطر بالمركز الأول في الجولة النهائية لمسابقة كأس التخيل (Imagine Cup) 2022 على مستوى قطر، ليتأهل بذلك لتمثيل الدولة في نهائيات العالم لمسابقة كأس التخيل بنسختها الـ20، والمنافسة على لقب بطل العالم في سياتل والجائزة الكبرى (100 ألف دولار أميركي).

وكأس التخيل هو مسابقة سنوية تقيمها شركة مايكروسوفت لاكتشاف المواهب الشابة، حيث تتم دعوة عدد من التقنيين والمتفوقين الشباب من كافة أنحاء العالم لحل عدد من المشاكل المستعصية.

وتشتمل المسابقة على تصميم البرمجيات، حيث يتم تكوين عدة فرق لا يتجاوز عدد المشتركين لكل فريق 4 أفراد من مستوى الدراسة الثانوية والمعاهد المهنية والكليات، وذلك لتقديم حلول لبرمجيات تعالج موضوعا معينا.

وتعتبر كأس التخيل المسابقة الطلابية الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم والتي تسعى إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية على ريادة الأعمال وتحسين قدرات ومهارات الشباب التقنية لتعزيز حصولهم على فرص عمل.

الذكاء الاصطناعي والسحابة

تضمنت نسخة هذا العام من المسابقة، التدريب التقني والعملي على اثنين من أكثر المهارات الرقمية رواجا وطلبا في العالم وهما الذكاء الاصطناعي ومفاهيم سحابة مايكروسوفت أزور الأساسية.

وفاز فريق "ري-تيم" من جامعة قطر بالمركز الأول وجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار أميركي، عن تطبيق "ذا ري- تيم سوفت واير" (The RE-Team Software) عن فئة الأرض، ليتأهل بذلك لتمثيل الدولة في نهائيات العالم للمسابقة التي ستقام في سياتل، حيث سيحصل الفائز على الجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف دولار أميركي إلى جانب جلسة تدريب وإرشاد خاصة مع رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا.

وتعليقًا على فوزهم بالمركز الأول في نهائيات قطر لمسابقة كأس التخيل 2022، عبّر فريق "ري تيم" عن فرحتهم بالحصول على فرصة تمثيل قطر في النهائيات العالمية في سياتل بحسب بيان مايكروسوفت الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه.

وقال أعضاء الفريق: "لقد نجحنا أخيرا! نحن الآن على بُعد خطوة واحدة من جعل قطر تبدو أكثر استعدادا للمستقبل مع مشروعنا الصديق للأرض والبيئة. إننا متحمسون لرؤية صناديق نفايات على شكل روبوتات تفاعلية ومسلية في مراكز التسوق تشجع الناس على تصنيف قمامتهم قبل التخلص منها. ونحن نعتقد أن هذه الروبوتات ستجذب الأطفال وتعلّمهم كيفية رمي القمامة في سلة المهملات المخصصة والحصول على مكافأة. مشروعنا لديه القدرة على تثقيف الجيل الجديد لتكون إعادة التدوير شيئا أساسيا".

وحصل على المركز الثاني ومبلغ 3 آلاف دولار أميركي، فريق "أوريكس" (Oryx) من جامعة قطر أيضا عن تطبيق "قلبي" عن فئة الصحة وهو عبارة عن تطبيق ذكي للتنبؤ المبكر بخطر اضطرابات القلب.

وعن فوزهم بالمسابقة قال فريق أوريكس: "بفضل تقنيات السحابة المتقدمة من مايكروسوفت أزور، مع تطبيق "قلبي" للتنبؤ المبكر باضطرابات القلب، تبقى سلامة قلبك في يدك". وأعرب الفريق عن شكره لشركة مايكروسوفت وشريكها في التدريب "زاكا إيه آي" (Zaka AI) على هذه التجربة الرائعة.

وفاز بالمركز الثالث ومبلغ ألفي دولار أميركي، فريق تروجان (Trojan) من جامعة قطر كذلك عن تطبيق "تروجان وايف" (Trojan Wave) فئة التعليم وهو عبارة عن شات بوت (متحدث آلي) يساعد الطلاب على اختيار تخصصهم الجامعي.

وأوضح الفريق الفكرة من مشروعهم: "يواجه معظم الطلاب صعوبة في اختيار تخصص جامعي أو الانتقال بين التخصصات. ومن خلال تروجان وايف وهو شات بوت (دردشة آلية) عبر موقع إلكتروني، نسعى إلى توفير الوقت على الطلاب من خلال توفير الإجابة واقتراح التخصص الجامعي المناسب".

قطر ومايكروسوفت والشراكة في مجال التكنولوجيا

وتأتي مسابقة كأس التخيل كمنصة للمطورين الشباب في قطر لابتكار حلول عملية لبعض المشاكل التي يواجهها العالم.

وشهدت دورة قطر من مسابقة كأس التخيل 2022، مشاركة 130 طالبا وطالبة، قاموا بالتعرّف على أحدث تقنيات مايكروسوفت السحابية وتسخيرها لتقديم حلول مبتكرة في المجالات المتعلقة بالبيئة والتعليم والصحة وأسلوب الحياة بشكل عام. وتنافس في المرحلة الأولى من المسابقة 10 مشاريع تأهل منها 9 للجولة الثانية ووصل 6 فقط إلى النهائيات الوطنية.

وتألفت لجنة تحكيم نهائيات كأس التخيل قطر 2022 من حسن السيد، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، والدكتورة جوليت إبراهيم، مدير الصحة الإلكترونية بوزارة الصحة العامة في قطر، والسيد كريم تلحوق، المدير الإقليمي لحلول السحابة في مايكروسوفت.

كما تستعد مايكروسوفت لإطلاق مركز جديد للمهارات التقنية يضم جميع برامج مايكروسوفت التعليمية والتدريبية، وذلك ضمن برنامجها الوطني لتنمية المهارات التقنية لـ50 ألف شخص في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة.