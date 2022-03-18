حُذر مستخدمو الإنترنت من برنامج شهير لمكافحة الفيروسات بسبب مخاوف من إمكانية استغلاله من قبل روسيا للتجسس أو شن هجمات إلكترونية.

ويشعر المسؤولون الأمنيون بالقلق من احتمال إجبار المسؤولين الروس شركة "كاسبيرسكي" (Kaspersky) -التي مقرها موسكو- على القيام بنشاط غير مشروع وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويوجد لدى كاسبيرسكي أكثر من 400 مليون مستخدم، وشجعت هيئة الأمن السيبراني الألمانية الملايين من المستخدمين للبحث عن منتج بديل بسبب "الخطر الكبير" للهجوم في ضوء التهديدات الموجهة للدول الغربية.

وقال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات "بي إس آي" (BSI) إنه "يمكن لمصنع روسي لتكنولوجيا المعلومات تنفيذ عمليات هجومية بنفسه، أو إجباره على مهاجمة الأنظمة المستهدفة ضد إرادته، أو التجسس عليه من دون علمه كضحية لعملية إلكترونية، أو إساءة استخدامه كأداة لهجمات ضد عملائه".

ولم تذكر الوكالة أي دليل محدد أو سبب لسوء التصرف ضد منتجات الشركة في الوقت الحالي.

وبعد هذا التحذير، قال متحدث باسم شركة السيارات الشهيرة "فيراري" (Ferrari) إن الأخيرة قررت إزالة شعار شركة "كاسبيرسكي لاب" (Kaspersky Lab) عن سياراتها في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 وستقوم بتقييم علاقات التوريد الخاصة بها مع شركة صناعة البرمجيات الأمنية.

وأضاف المتحدث أن شعار كاسبيرسكي أُزيل من سيارات فورمولا 1 وخوذات السائقين ومنصات الفريق على الإنترنت "حيث توقفت الشراكة مؤقتا في الوقت الحالي، بسبب قرار مشترك اتخذته الشركتان".

وانتقدت كاسبيرسكي -التي مضى على وجودها في السوق 25 عامًا- التحذير ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية.

وقال مؤسس الشركة، يوجين كاسبيرسكي، إن شركته منحت ساعات فقط لمعالجة "المزاعم الزائفة التي لا أساس لها من الصحة"، وأضاف "هذه ليست دعوة للحوار.. إنها إهانة".

وقال كاسبيرسكي "لم يقدَّم أي دليل أو إثبات على استخدام منتجات كاسبيرسكي أو ​​إساءة استخدامها لأغراض ضارة في تاريخ الشركة الذي يمتد على مدى 25 عاما، على الرغم من المحاولات التي لا حصر لها للقيام بذلك".

كما تطرق إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وأكد أنها يمكن أن تنتهي عبر الطرق الدبلوماسية، وأعرب عن أمله في وقف "الأعمال العدائية ومواصلة الحوار".