كشفت شركة "سامسونغ" (Samsung) للإلكترونيات، اليوم الخميس، عن هواتفها الذكية الجديدة من السلسلة "غلاكسي إيه" رخيصة السعر التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية بأسعار معقولة وميزات متقدمة.

وكشفت الشركة الكورية -في حدثها المسمى أوسوم (Awsome)- النقاب عن طرازين جديدين، وهما "غلاكسي إيه 53″ و"غلاكسي إيه 33". وكلاهما يدعم شبكات الجيل الخامس، مع معالج 5 نانومتر جديد، وكاميرا تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي، وشاشة واسعة من طراز سوبر أموليد (Super AMOLED) بمقاس 6.5 بوصات و6.4 بوصات على التوالي.

كما يأتي الهاتفان ببطارية تدوم حتى يومين، ويمكن شحنها بالكامل في غضون ساعة تقريبا.

وقال "روه تيه-مون" رئيس قسم خبرة الهواتف المحمولة بالشركة (Mobile eXperience – MX) خلال فعالية بثت عبر الإنترنت "نعتقد أن الجميع يستحق تجربة التأثير الإيجابي لتكنولوجيا الهواتف المحمولة على حياتهم".

وأضاف "مع أحدث جهاز من سلسلة غلاكسي إيه، أصبح من السهل الآن الاستمتاع بخبرة غلاكسي المتطورة والمبتكرة مع قيمة رائعة".

ويبلغ سعر "غلاكسي إيه 53" حوالي 494 دولارا، ويأتي بالأزرق والأسود والأبيض. وسيبدأ طرحه في بعض الأسواق مطلع الشهر المقبل. وسيتم افتتاح الحجز المسبق في كوريا الجنوبية من الجمعة إلى الخميس الذي يليه المقبل.

ويبلغ سعر "غلاكسي إيه 33" مبلغ 408 دولارات، وسيبدأ طرحه يوم 22 أبريل/نيسان. ولم يتم الإعلان بعد عن تاريخ إصداره وسعره بكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن "غلاكسي إيه 73 ؜5G" سيتم إطلاقه أيضًا في بعض الأسواق يوم 22 أبريل/نيسان، دون مزيد من التفاصيل.

وقد تم تصميم السلسلة "غلاكسي إيه" جزئيا للتعامل مع التحديات المتزايدة من الشركات المنافسة الصينية في سوق الهواتف المتوسطة والمنخفضة الجودة، وقد أثبتت شعبيتها بين المستهلكين المهتمين بالأسعار المعقولة.

ووفقًا لشركة تتبع الصناعة تدعى "أوميديا" كان الهاتف الذكي "إيه 12" -الذي تم إصداره في ديسمبر/كانون الأول 2020- الأكثر شحنًا عالميا العام الماضي، حيث سجل ما مجموعه 51.8 مليون وحدة على مستوى العالم، مما ساعد "سامسونغ" على تعزيز المركز الأول في سوق الهواتف المحمولة.

كما كان الهاتف أول طراز لشركة "سامسونغ" يتجاوز 50 مليون وحدة في عام واحد، وفقًا لـ "أوميديا".

وقد أطلقت "سامسونغ" على سلسلة "غلاكسي إيه" لقب "فئة الهواتف الذكية الأكثر شعبية".