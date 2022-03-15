سامسونغ تعلن عن حدثها السنوي.. ما المنتجات المتوقعة؟

تنظم شركة سامسونغ (Samsung)، يوم الخميس المقبل، حدثا تقنيا تقدم من خلاله إصدارات جديدة من عائلة "غالاكسي إيه" (Galaxy A).

وقالت سامسونغ في بيان "تمثل غالاكسي فئة الهواتف الأكثر انتشارا بالنسبة لنا. وتم تصميم الإصدارات الجديدة لتوفر تجربة متكاملة تمنح المستخدمين القدرة على التواصل والتميز".

ورغم أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن عدد أو أسماء الإصدارات المقبلة، فإن تسريبات تقنية تناولت بعض هذه الجوانب.

فقد أشار موقع "ذا فيرج" (The Verge) إلى أن الإصدارين سيدعمان تقنية الجيل الخامس للاتصالات، وسيأتي "إيه 73" بشاشة قياس 6.7 بوصات مع شريحة "سنابدراغون 750 جي"، بينما ستكون شاشة "إيه 53" بقياس 6.5 بوصات مع نظام "سامسونغ إكسينوس 1200″(Samsung Exynos).

ووفقًا لمعلومات نشرها حساب تويتر الشهير "إيف ليكس" (evleaks)، فإن سامسونغ جاهزة للكشف عن مزيد من هواتفها الذكية، خلال الحدث المقبل.

من جانبه، أفاد موقع "تك رادار" (Techradar) بأن الإصدارات الجديدة من عائلة "غالاكسي إيه" ستدمج قدرات تصوير قوية مثل ميزة التثبيت البصري للصورة، كما أنها ستوفر كاميرا بدقة 64 ميغا بكسل، وبطارية طويلة العمر سعة 5 آلاف ملي أمبير/ ساعة.