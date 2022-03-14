مهدت المنظمات الفدرالية الأميركية المختصة بسلامة المركبات الطريق لإنتاج مركبات تعمل بشكل كامل بدون سائقين ولا تتضمن أدوات تحكم يدوية مثل المقود أو الدواسات.

وأصدرت الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة "إن إتش تي إس إيه" (NHTSA) القواعد النهائية التي تلغي القيود المشددة حول المركبات الآلية وذاتية القيادة والتي كانت تحتاج إلى مثل هذه الضوابط للسير على الطرق.

وتؤكد القاعدة الجديدة على أن مثل هذه السيارات "يجب أن تستمر في توفير نفس المستويات العالية من حماية الركاب مثل سيارات الركاب الحالية حتى بدون وجود أدوات التحكم اليدوية".

ويسمح القانون "الأول من نوعه" والمكون من 155 صفحة للشركات بإنتاج مركبات ذاتية القيادة بدون ضوابط تحكم يدوية طالما أنها تلبي لوائح السلامة الأخرى.

وعادة ما تتضمن السيارات الذاتية القيادة الحالية -التي تعمل بأعداد صغيرة في الولايات المتحدة اليوم- أدوات يدوية مثل المقود لسائقي السلامة الاحتياطية الموجودين في المركبة لتلبية معايير السلامة الفدرالية.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج في بيان "خلال عشرينيات القرن الحالي سيكون ضمان مواكبة معايير السلامة لتطوير أنظمة القيادة الآلية ومساعدة السائق جزءا مهما من متطلبات السلامة".

وأضاف أن "هذه القاعدة الجديدة هي خطوة مهمة، حيث تضع معايير أمان قوية للمركبات المجهزة بنظام القيادة الذاتية "إيه دي إس" (Automated Driving System (ADS".

وفي نسخة منشورة للقانون -والتي وقعها ستيفن إس كليف نائب مدير الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة- كتبت الوكالة أنها "سعت إلى توضيح أن الشركة المصنعة للمركبات المجهزة بنظام القيادة الذاتية يجب أن تستمر في تطبيق معايير حماية الركاب على مركباتها حتى لو لم تثبّت فيها أدوات التحكم اليدوية في التوجيه".

ويأتي القانون -الذي تم اقتراحه لأول مرة في مارس/آذار 2020- بعد شهر من مطالبة شركة "جنرال موتورز" (General Motors) ووحدتها ذاتية القيادة كروز الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة للحصول على إذن لإنتاج مركبة ذاتية القيادة دون ضوابط يدوية تسمى "كروز أوريجن" (Cruise Origin).

وقالت "جنرال موتورز" و"كروز" سابقا إنهما تخططان لبدء إنتاج "أوريجن" في أوائل عام 2023.

وتعد "جنرال موتورز" و"كروز" من بين 30 شركة أو منظمة مسموحا لها اختبار المركبات الآلية أو ذاتية القيادة على طرق الولايات المتحدة وفقا للإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، وهما -إلى جانب شركة وايمو (Waymo) التابعة لألفابت (Alphabet) (الشركة الأم لغوغل)- من بين الشركات الرائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة.