بيل غيتس يحذر الشباب من تقليد إيلون ماسك في مجال العملات المشفرة

أصدر بيل غيتس تحذيرًا قويا لمحبي إيلون ماسك بشأن المخاطر التي يشكلها الاستثمار في العملات المشفرة.

وقال مؤسس مايكروسوفت (Microsoft) -البالغ من العمر 66 عامًا- إن سوق العملات المشفرة يمثل مخاطرة كبيرة لأي شخص لديه نقود أقل من ماسك.

وسئل غيتس -في مقابلة مع قناة بلومبيرغ (Bloomberg) العام الماضي- عن إمكانية جني ماسك في عام واحد من الاستثمارات في بتكوين (Bitcoin) أكثر من بيع سيارات تسلا الكهربائية.

ويعرف عن ماسك أنه داعم صريح للعملات المشفرة لسنوات، مما تسبب في بعض الأحيان في تقلبات حادة في قيمتها.

واعترف ماسك، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بامتلاكه كميات غير محددة من بتكوين والإيثيريوم، وهما من أكبر العملات المشفرة في العالم.

كما أن لديه أيضًا مقتنيات من دوغكوين (Dogecoin) وهي ما "عملة meme" التي تم إنشاؤها على سبيل المزاح، والتي غالبًا ما يكتب عنها تغريدات ساخرة.

وقال غيتس إن استثمارات العملات المشفرة أقل خطورة للأثرياء، مثل ماسك، لأن لديهم احتياطيات ضخمة من النقد يمكنهم الرجوع إليها في حالة انخفاض قيمة مشترياتهم.

وأضاف "يمتلك إيلون الكثير من المال وهو متطور للغاية، لذا لا يشعر بالقلق من أن عملة بتكوين سترتفع أو تنخفض بشكل عشوائي".

وتابع "أعتقد أن الناس يدخلون في هذا الهوس وهم لا يملكون نفس القدر من المال لتجنب الخسائر الكبيرة، لذا فأنا لست متفائلًا بشأن بتكوين".

واستطرد غيتس "ملخص القول: إذا كان لديك أموال أقل من إيلون، فاحترس".

وتسببت قدرة ماسك على ضخ، أو تضخيم قيمة العملات المشفرة بتغريدة واحدة، في الكثير من المتاعب للمستثمرين على مر السنين.

وفي فبراير/شباط 2021، قام الملياردير بالتغريد "دوغي" في إشارة إلى عملة مشفرة تستند إلى "ميم" شهير على الإنترنت.

وغرد لاحقًا "دوغكوين هي العملة المشفرة للناس" وبعدها ارتفع سعر الدوغكوين بأكثر من 60%.

وفي يونيو/حزيران من ذلك العام، تراجعت عملة بتكوين بنسبة 7% بعد أن قام ماسك بتغريدة تحمل وسم "#Bitcoin" وهو رمز تعبيري لقلب مكسور وصورة لزوجين يناقشان الانفصال.

كما أجبر الأسعار على الارتفاع من خلال تغريدات على تويتر (Twitter) قال فيها إن تسلا ستقبل المدفوعات في بتكوين ودوغكوين.

وذكرت "سي إن إن" (CNN) أن تسلا تمتلك ما قيمته ملياري دولار من بتكوين بعد استثمار أولي قدره 1.5 مليار بالعملة المشفرة العام الماضي.

التغريدات، التي وصفها الخبراء بأنها غير مسؤولة، جعلت بعض المتابعين أثرياء بينما دفعت آخرين إلى تبديد مبالغ ضخمة من النقود.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن" العام الماضي، قال وليام كويجلي المدير الإداري لدى ماغنيتك (Magnetic) وهي شركة استثمار بالعملات المشفرة "من فضلك لا تلتفت إلى ما يقوله إيلون عن العملات المشفرة لأنه ببساطة ليس خبيرًا".

وفي إشارة إلى التغريدات التي كتبها ماسك عن دوغكوين في ذلك الوقت، أضاف "أعتقد أنها كانت مزحة له، لكن الكثير من الناس، للأسف، يتابعون ما يقول".

ونصح كويجلي "ربما عندما يتعلق الأمر بالسيارات الموفرة للطاقة، يجب أن تستمع له، لكن رجاءً تجاهل أي شيء يقوله عن البتكوين والعملات المشفرة بشكل عام".

وروّج ماسك مرارًا وتكرارًا للعملات المشفرة مخاطبا أعداد متابعيه الضخم على تويتر.