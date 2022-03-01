شاهد- "لو ريس كار".. سيارة كهربائية جديدة صممتها شركة لصناعة الأحذية

ليس هناك شك في أننا نحب مفاهيم السيارات الغريبة خصوصا أن الخيال البشري لا حدود له وعند استخدامه بشكل جيد يمكن أن يبتكر بعض الاختراعات المثيرة للاهتمام.

في الفيديو المنشور، سنتعرف على سيارة فريدة وغريبة جدا تسمى "لو- ريس كار" (Lo-Res Car). السيارة هي من عمل "درايف إتش 2" (driveH2)، وهي مبادرة خدمة عامة ملتزمة بتثقيف العالم حول فوائد المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

ويستضيف متحف بيترسون للسيارات في لوس أنجلوس، كاليفورنيا حاليا السيارة والتي سيتم بيعها بالمزاد العلني قريبًا مما يعني أنه يمكن للجمهور شراؤها.

وتشكلت قاعدة السيارة بشكل أساسي من سيارة لامبورغيني كونتاك (Lamborghini Countach) حيث خفضت عرضها للوصول بها إلى أبسط شكل ولهذا السبب يطلق عليها "لو- ريس كار".

تم تصميم السيارة من قبل "يونايتد نِيود" (United Nude)، وهي شركة أحذية.