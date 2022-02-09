أعلنت شركة "كوالكوم" (Qualcomm) عن أحدث شريك لها في مجال السيارات، وهي شركة السيارات الإيطالية الشهيرة "فيراري" (Ferrari)، التي ستدخل معها في "تعاون تكنولوجي إستراتيجي" من شأنه -في نهاية المطاف- أن يمهد الطريق لأن تصبح تقنية كوالكوم النظام الذي تعمل به سيارات فيراري المستقبلية.

وتخطط فيراري لاستخدام تقنيات "سنابدراغون" (Snapdragon) في المستقبل كجزء من الصفقة، على الرغم من وجود القليل من التفاصيل حول التقنيات التي تخطط فيراري لاستخدامها أو المركبات التي سيتم دمجها فيها.

وتُعد العلامة التجارية "سنابدراغون ديجيتال شاسي" (Snapdragon Digital Chassis) لشركة كوالكوم خاصة بمنتجاتها لصناعة السيارات، بما في ذلك "سنابدراغون رايد" (Snapdragon Ride) لتقنيات مساعدة السائق المؤتمتة، و"سنابدراغون كوكبت" (Snapdragon Cockpit) للتجارب داخل السيارة، و"سنابدراغون أوتو كونيكتفيتي" (Snapdragon Auto Connectivity) لإضافة "إلى تي إي" (LTE)، و"الجيل الخامس" (5G)، و"واي فاي" (Wi-Fi) للسيارات.

ويظهر إعلان كوالكوم أنها ستعمل مع فيراري من أجل "تصميم وتطوير ودمج مقصورات قيادة فيراري الرقمية"، الذي يبدو أنه يشير إلى أنها ستعتمد -على الأقل- على أجهزة كوالكوم لقاعدة أنظمة المعلومات والترفيه المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الصفقة الجديدة انضمام كوالكوم لتكون راعيا لفريق "فيراري فورميلا1" (Ferrari Formula 1)، مع وضع شعار سنابدراغون على سيارة "فيراري إف1-75" (F1-75) ذات المقعد الواحد.

وتمثل فيراري أحدث شركة سيارات كبرى تتطلع إلى الاستفادة من منتجات كوالكوم لتكنولوجيا السيارات في سياراتها، وبذلك تنضم الشركة الإيطالية إلى بقية الشركات مثل "فولفو" (Volvo)، و"هوندا" (Honda)، و"رينو" (Renault) و"جنرال موتورز" (GM) التي أعلنت عن خطط مشابهة خلال "معرض المنتجات الاستهلاكية 2022" (CES 2022).

وبالرغم من كثرة الصفقات، لا تزال تكنولوجيا السيارات من كوالكوم في بداياتها، وتحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تنتشر رقائق الشركة ومكوناتها وخدماتها في عالم السيارات كما هو الحال في سوق الهواتف الذكية.