سواء للبرامج أو للتطبيقات.. هكذا يمكنك وقف التحديث التلقائي على جهاز آيفون

هناك العديد من الأسباب الوجيهة للسماح لهاتف "آيفون" (iPhone) بتحديث نفسه تلقائيا. حيث سيعمل الهاتف المحدث على تشغيل أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الأخرى، مما يعني أفضل تجربة مستخدم ممكنة، ومن المحتمل أن يكون يحمي الهاتف من مواطن الخلل.

وتساعد تحديثات "آي أو إس" (iOS) أيضا في الحفاظ على جهازك الآيفون آمنا قدر الإمكان. وأفضل ما في الأمر أنه مع التحديثات التلقائية، لن تضطر إلى القيام بأي شيء.

من ناحية أخرى، هناك أيضا أسباب لتعطيل تحديثات آيفون التلقائية. فربما لديك مكالمة جماعية مهمة قادمة ولا تريد أن يتم إعادة تشغيل الهاتف تلقائيا لتثبيت تحديث "آي أو إس" قبل أو أثناء تلك المكالمة أو ربما تتعامل مع حالة طارئة، ويجب أن تكون متصلا بالآخرين في كل وقت.

أو ربما تفضل ببساطة التحكم في كيفية ووقت تحديث آيفون الخاص بك مهما كان السبب، فمن السهل إيقاف تشغيل التحديثات التلقائية على آيفون.

فيما يلي كيفية القيام بذلك لتحديثات البرامج والتطبيقات:

كيفية إيقاف تشغيل تحديثات برامج آيفون التلقائية

1. افتح تطبيق "الإعدادات" وانتقل لأسفل إلى علامة التبويب "عام".

2. اضغط على تحديث البرنامج كما هو موضح في الصورة.

3. اضغط على التحديثات التلقائية.

4. اضغط على مفتاح تبديل تثبيت تحديثات "آي أو إس" لإيقاف تشغيله.

سيؤدي هذا إلى تعطيل التثبيت التلقائي لتحديثات "آي أو إس" لهاتفك، ولكنه لن يمنعها من التنزيل عند الاتصال بشبكة "واي فاي" (WiFi). ولإيقاف تنزيل التحديثات تماما، قم بإيقاف تشغيل تبديل تنزيل تحديثات "آي أو إس" على هذه الشاشة أيضا.

كيفية إيقاف تشغيل تحديثات التطبيقات التلقائية على آيفون

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. قم بالتمرير والنقر فوق علامة التبويب "آب ستور" (App Store) كما يظهر في الشكل أدناه.



3. في قسم "التنزيلات التلقائية"، قم بإيقاف تشغيل مفتاح تبديل تحديثات التطبيق.

يمكنك الآن تحديث التطبيقات يدويا من علامة تبويب تحديثات متجر التطبيقات، أو تمكين التحديثات التلقائية مرة أخرى عن طريق تبديل علامة التبويب أعلاه مرة أخرى إلى اللون الأخضر.