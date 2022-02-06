تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم على بناء الميتافيرس (Metaverse) الخاص بها، وتبدو شركتا ميتا (Meta) ومايكروسوفت (Microsoft) رائدتين في هذا المجال، خاصة أن مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرغ رهن مستقبله ومستقبل شركته بهذا العالم الجديد، كما ذكرت منصة "سيدني مورننغ هيرالد" (The Sydney Morning Herald) في تقرير لها مؤخرا.

والميتافيرس تعد الثورة التكنولوجية الكبيرة التالية حسب رأي كثير من الخبراء والمراقبين، إذ تجذب صانعي الألعاب عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية وقادة التكنولوجيا الآخرين والشركات الكبرى والصغرى والناشئة لتكون جزءا من هذا المستقبل، ولأخذ حصتها من سوق يتوقع أن يصل حجم أرباحه المتوقعة إلى نحو 800 مليار دولار أميركي، كما ذكرت منصة بلومبيرغ (Bloomberg) في تقرير لها مؤخرا.

الشركة الاستثناء التي تبتعد بنفسها عن هذه الحمى هي آبل (Apple)، التي يبدو أنها لا تؤمن بالميتافيرس كما يروج لها زوكربيرغ، وتسعى لإطلاق منتج جديد للواقع المختلط (الافتراضي والمعزز) في وقت ما هذا العام، وهذا المنتج الجديد سيكون شيئا مختلفا عن الميتافيرس، وذلك وفقا لمارك غورمان، وهو مراقب بارز في شركة آبل ويكتب نشرة إخبارية شهيرة تحت اسم "باور أون" (Power On) لشبكة بلومبيرغ، إذ أكد غورمان أن "الميتافيرس ستكون محظورة على كافة منتجات آبل للواقع البديل".

وأوضح غورمان "لقد قيل لي بشكل مباشر إن فكرة عالم افتراضي تماما مثل الميتافيرس الذي تروج له شركة ميتا هو أمر محظور على شركة آبل".

وأشار إلى أن شركة آبل تعتقد أن الزوار الجدد للفضاء الافتراضي سيكونون أكثر اهتماما "باندفاعات" (bursts) من النشاط بدل التجربة التي يعمل من أجلها مارك زوكربيرغ وشركته.

ويؤكد الكاتب جون بي ميلو، المختص في شؤون التكنولوجيا، في تقرير له نشرته منصة "تيك نيوز وورلد" (TechNewsWorld)؛ أن رؤية آبل واقعية أكثر من رؤية زوكربيرغ، إذ يتطلب الانغماس في الميتافيرس ارتداء نظارات خاصة طوال الوقت، وهذا شيء غير عملي، كما ينقل الكاتب عن روس روبين، المحلل الرئيسي في شركة "ريتاكل ريسيرتش" (Reticle Research)، وهي شركة استشارية لتكنولوجيا المعلومات في نيويورك.

وقال روبين في حواره مع ميلو "مع الزمن ستصبح هذه النظارات أخف وزنا، وأكثر رشاقة، ولكن لا أحد يتوقع أن نرتديها طوال اليوم كي نبقى على اتصال بالميتافيرس".

وقال جين مونستر، المؤسس المشارك لشركة "لوب فينترز" (Loup Ventures) -وهي شركة أميركية لإدارة رأس المال الاستثماري- في تصريحات لتيك نيوز وورلد "إن الأجهزة المثبتة على الرأس ستظل مرهقة خلال السنوات القليلة المقبلة"، مؤكدا أن آبل تتمتع بالذكاء من خلال تركيزها على التجارب قصيرة الأمد التي ستكون أكثر سهولة للمستخدمين". مضيفا "أنه بمرور الوقت قد تبتكر آبل نظارات خفيفة يمكن ارتداؤها طوال اليوم".

احتضان الواقع المعزز

وأشار روبن -حسب ما ذكره ميلو في تقريره- إلى بعض الأسباب الإضافية التي قد تجعل شركة آبل تتجنب الميتافيرس في هذا الوقت، وقال "قد لا يرون نموذجا واضحا للإيرادات فيه حتى الآن". "إنهم يميلون إلى التركيز على الفرص التجارية الواسعة، ورغم الإشاعات بأن سماعة الرأس الأولى الخاصة بهم هي شيء "خرافي" من الناحية التقنية والثمن المرتفع أيضا".

وأشار أيضا إلى أن الإستراتيجية التي استخدمتها شركة آبل في الماضي تتمثل في التراجع والمراقبة لمعرفة كيفية تطور السوق. وأوضح "بعد ذلك، عندما يتلاشى الضجيج يقفزون ويدخلون في المعمعة ليفوزوا بنصيب وافر من الكعكة".

ويمكن أن يلعب احتضان آبل للواقع المعزز بديلا عن الواقع الافتراضي دورا في نبذها الميتافيرس التي ينادي بها زوكربيرغ، وفي هذا السياق قال كيفين كريويل، وهو محلل رئيسي في شركة تيرياس للأبحاث التقنية المتقدمة "أعتقد أن آبل لا تريد إنشاء عالم بديل.. إنها تريد تعزيز العالم الحقيقي، وهذا سبب تفضيل الشركة دائما للواقع المعزز على الواقع الافتراضي، وهذا يبدو واضحا تماما من الأدوات التي تصنعها آبل، ومن الواضح أنها تستهدف بشكل كبير الواقع المعزز وليس الافتراضي".

وقال المحلل الإستراتيجي الأميركي المختص في شؤون التكنولوجيا تيم باجارين "يُعد الواقع الافتراضي رائعا للألعاب وللاستخدام في أسواق معينة، لكن آبل تعتقد أن تقديم بيانات واقع معزز محسّنة يمكن فرضها على العالم الحقيقي هو المكان الذي يجب أن تضع فيه معظم جهودها وطاقتها"، وذلك كما ذكر ميلو في تقريره.

الواقع الافتراضي يُعد رائعا للألعاب وللاستخدام في أسواق معينة (غيتي)

خطر تجنب الميتافيرس

يمكن أن تنجح هذه الإستراتيجية لشركة آبل إذا فشلت الميتافيرس في اكتساب المستهلكين والمستخدمين حول العالم، بل إن هذه الإستراتيجية قد تشوه وجه ميتافيرس زوكربيرغ من خلال تقليل الاهتمام بالواقع الافتراضي.

وأوضح باجارين أن "الميتافيرس كما حددها زوكربيرغ تركز على الواقع الافتراضي وتستند إلى بيئة ثلاثية الأبعاد ومغلقة، وهي تحتاج إلى نظارات ثلاثية الأبعاد للانغماس فيها، ولا يمكن تحقيق هذا الانغماس من دون هذه النظارات".

بالطبع يمكن أن تتجاهل شركة آبل الميتافيرس على مسؤوليتها الخاصة، ولكن هذا التجاهل قد يضر الأجهزة والأدوات التي تصنعها آبل، كما قال مونستر، الذي يوضح أن "الخطوط الفاصلة بين العالمين الحقيقي والافتراضي ستكون غير واضحة، وستكون الميتافيرس مركزية لتلك العوالم الافتراضية. إذا أرادت آبل بناء شركة ضخمة للأجهزة القابلة للارتداء فيجب أن تكون لديها أجهزة تعمل مع الميتافيرس".

عقبة السعر المرتفع

وحسب التقارير التي يتم تداولها حول ثمن نظارات الواقع المعزز التي تعمل على إنتاجها شركة آبل، فإن السعر المتوقع سيتراوح بين ألف و3 آلاف دولار، وهذا يعني أنها ستبقى مركونة في مخازن الشركة، فقلة قليلة فقط من الناس يستطيعون دفع هذا الثمن المرتفع.

وفي هذا السياق، قال مونستر "إن هناك سنوات تفصلنا عن سعر معقول لهذه النظارات، ومن المرجح أن يكون سعر سماعات الرأس التي ستطرحها آبل عام 2023 نحو 3 آلاف دولار".

وتابع "بمرور الوقت، ستتعلم آبل وتعمل على إنتاج سماعات أقل ثمنا وفي متناول الجمهور تماما كما حدث مع آيفون"، مؤكدا أن "الأسعار المرتفعة لم تكن يوما عائقا أمام بعض المستهلكين المدمنين على منتجات آبل، وهذه المنتجات لم تكن يوما رخيصة الثمن، ومن المحتمل أن تكون التكنولوجيا باهظة الثمن في الوقت الحالي، لكن ذلك لن يمنع المستخدمين الأوائل من شرائها".

رغم الاهتمام الكبير الذي حظيت به الميتافيرس في بعض الدوائر التقنية فإنها ما زالت في بداياتها (مواقع التواصل)

هل الميتافيرس ما تزال مجرد بدعة؟

رغم الاهتمام الكبير الذي حظيت به الميتافيرس في بعض الدوائر التقنية، فإنها ما زالت في بداياتها وتحتاج إلى عمل كبير لتطويرها، وقال روبن "لقد جرب عدد من المستهلكين الميتافيرس، وارتدوا نظارات "أوكلوس" (Oculus) للواقع الافتراضي التي تنتجها فيسبوك أو لعبوا إحدى ألعاب "البلايستيشن" (PlayStation) باستخدام هذه النظارات، لكننا ما زلنا في البدايات، وما زالت الميتافيرس غير منتشرة أو سائدة حتى الآن".

وقال مونستر إن المستهلكين الأصغر سنا اعتنقوا الميتافيرس كما يتضح من نجاح "روبلوكس" (Roblox)".

وأضاف "لا يزال معظم المستهلكين والعاملين في مجال التكنولوجيا لا يعرفون الشكل الذي ستتخذه الميتافيرس في النهاية، مما يضعهم في فئة اللامبالاة".

وأكد باجارين "لا يهتم المستهلكون كثيرا بالميتافيرس الآن، إنه مصطلح غامض لا يزال قيد التعريف".

وأوضح أن الأمر يشبه سؤال المستهلكين عما يعنيه الإنترنت لهم؛ "فقد تحصل على عدد من الإجابات المختلفة، البعض سيقول لك الإنترنت هي غوغل، وآخرون سيقولون هي تويتر أو فيسبوك أو يوتيوب، كل حسب طريقة تعامله مع الإنترنت، لكن لن تجد أحدا يُعرّف الإنترنت بأنها الميتافيرس، ولهذا فهي غير موجودة حتى الآن".